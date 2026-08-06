Jamtara News: नवोदय विद्यालय स्थापना दिवस पर छात्र-छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

Jamtara News: पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, जामताड़ा में स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। डीसी आलोक कुमार ने समारोह की शुरुआत भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एवं डॉ भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण से की। सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत और लोकनृत्य की प्रस्तुतियां दीं।

Jamtara News: पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, जामताड़ा में बुधवार को नवोदय विद्यालय स्थापना दिवस हर्षोल्लास एवं गरिमापूर्ण माहौल में मनाया गया। इस समारोह का शुभारंभ डीसी आलोक कुमार ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एवं डॉ भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण व माल्यार्पण से किया। इसके बाद विद्यालय की डीसी आलोक कुमार व प्राचार्या डॉ प्रीति कुमारी श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इससे पूर्व एनसीसी कैडेटों ने डीसी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। लौंगडिंग के विद्यार्थियों की प्रस्तुति बनी आकर्षण:

संस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक समारोह में छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति गीत, समूह नृत्य, लोकनृत्य एवं संगीत की आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। माइग्रेशन योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश के लौंगडिंग से आए विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। राष्ट्रीय एकता की झलक पेश करती इस प्रस्तुति को दर्शकों ने खूब सराहा। इस कार्यक्रम का संचालन पोलोमी मुखर्जी ने किया। जबकि भावना पांडेय ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

नवोदय विद्यालय का महत्व ग्रामीण प्रतिभाओं को नई उड़ान दे रहे नवोदय विद्यालय : डीसी

मौके पर आलोक कुमार ने कहा कि पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, जामताड़ा शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन कर रहा है। उन्होंने विद्यालय परिवार के समर्पण और विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना की। कहा कि नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का सशक्त माध्यम बन चुके हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, परिश्रम और नैतिक मूल्यों को जीवन का आधार बनाते हुए उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होने का आह्वान किया।