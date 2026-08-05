Jamtara News: फुटपाथ दुकानदारों पर टैक्स की मार, जन सेवा पार्टी ने आंदोलन की दी चेतावनी

Jamtara News: नगर परिषद द्वारा फुटपाथ दुकानदारों पर रोज 10 से 15 रुपए का नया शुल्क थोपे जाने के आदेश ने शहर की सियासत और सड़कों का पारा बढ़ा दिया है। दुकानदारों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि वे रोज फल, सब्जी और रोजमर्रा का सामान बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते हैं। जन सेवा पार्टी ने इस वसूली पर रोक लगाने की मांग की है।

Jamtara News: नगर परिषद द्वारा फुटपाथ दुकानदारों पर रोज 10 से 15 रुपए का नया शुल्क थोपे जाने के आदेश ने शहर की सियासत और सड़कों का पारा बढ़ा दिया है। इस आदेश के विरोध में मिहिजाम स्टेशन रोड के फुटपाथ दुकानदारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जन सेवा पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश लाल से मुलाकात की और अपनी पीड़ा बयां की। ​दुकानदारों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि वे रोज फल, सब्जी और रोजमर्रा का सामान बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते हैं। इसके बावजूद नगर परिषद उन पर अन्यायपूर्ण आर्थिक बोझ डाल रही है। ​

प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मामले की गंभीरता को देखते हुए राकेश लाल ने नगर परिषद प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद चुनाव के बाद से मिहिजाम की जनता पर लगातार टैक्स का बोझ लादा जा रहा है। होल्डिंग टैक्स पहले ही बढ़ा दिया गया है। जब दुकानदार नियमित रूप से ट्रेड लाइसेंस शुल्क दे ही रहे हैं, तो उन पर रोज का यह नया टैक्स थोपना सरासर गलत है। ​उन्होंने कहा कि नगर परिषद इन दुकानदारों को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं देती। स्थिति यह है कि सीएलडब्ल्यू के आरपीएफ अक्सर इनका सामान उठाकर फेंक देती है। शहर में आज तक फुटपाथ दुकानदारों के लिए कोई स्थायी बाजार तक नहीं बनाया गया, फिर किस आधार पर यह वसूली की जा रही है। ​

जन सेवा पार्टी की मांग जन सेवा पार्टी ने जामताड़ा उपायुक्त से इस वसूली पर अविलंब रोक लगाने की मांग की है। राकेश लाल ने नगर परिषद को चेताया कि यदि गरीब और कमजोर दुकानदारों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ, तो पार्टी सड़कों पर उतरकर जोरदार आंदोलन करेगी। ​इस दौरान परिमल कुंडू, प्रणब विश्वास, नंदलाल दास, मो रियाज आलम समेत कई स्थानीय दुकानदार और कार्यकर्ता उपस्थित थे।