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Jamtara News: फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, जांच में जुटी पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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Jamtara News: नारायणपुर,प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के रूपडीह गांव में शनिवार को एक विवाहिता का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान रूपडीह निवासी रहमत अ

Jamtara News: फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, जांच में जुटी पुलिस

Jamtara News: थाना क्षेत्र के रूपडीह गांव में शनिवार को एक विवाहिता का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान रूपडीह निवासी रहमत अंसारी की पत्नी संजीदा खातून (27) के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही नारायणपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा भेज दिया। इस संबंध में नारायणपुर थाना प्रभारी मुराद हसन ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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