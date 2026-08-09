Jamtara News: गुरु गोष्ठी में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने को लेकर शिक्षकों को दिए निर्देश

Jamtara News: कुंडहित प्रखंड के सिंहवाहिनी प्लस टू विद्यालय में मासिक गुरु गोष्ठी आयोजित की गई। शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मिलन कुमार घोष की अध्यक्षता में बैठक में विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों और विभागीय दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई। विद्यालयों में नामांकन, उपस्थिति और विभिन्न योजनाओं पर चर्चा हुई। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता पर भी जोर दिया गया।

Jamtara News: कुंडहित प्रखंड के सिंहवाहिनी प्लस टू विद्यालय के सभागार में शनिवार को अगस्त माह की मासिक गुरु गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी की अध्यक्षता प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मिलन कुमार घोष ने की। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना के साथ की गई। गोष्ठी के दौरान प्रखंड क्षेत्र के विद्यालयों में संचालित शैक्षणिक एवं विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं उससे संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही विद्यालयों में नामांकन, विद्यार्थियों का पंजीकरण, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति, छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण तथा विद्यार्थियों के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों की जानकारी ली गई। बैठक में मध्याह्न भोजन व्यवस्था, रसोईघर की साफ-सफाई, विद्यालय परिसर में पौधारोपण, बाल संसद दिवस एवं बस्ता रहित दिवस के आयोजन पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने विद्यालयों में सूचना एवं संचार तकनीक आधारित शिक्षण, स्मार्ट कक्षा, ऑनलाइन बैठकों में शिक्षकों की भागीदारी तथा विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

अध्यापकों के लिए निर्देश इसके अलावा विद्यार्थियों की पहचान संख्या से संबंधित सत्यापित आंकड़ों को अद्यतन करने, नव साक्षरता कार्यक्रम, विद्यालय विकास मद की राशि के उपयोग, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, हस्तलेखन, खेलकूद, स्वच्छता, नशामुक्ति एवं विद्यालयों में पढ़ाई-लिखाई का बेहतर वातावरण तैयार करने को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।गोष्ठी में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को जागरूक करने, शिक्षक परिचय पत्र से संबंधित कार्य पूरा करने तथा विद्यालयों के पुस्तकालय, प्रश्नपत्रिका एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की गई।

समापन निर्देश उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक विभागीय निर्देशों का समय पर पालन करें और विद्यालयों में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अनुशासन पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने विद्यालयों से संबंधित सभी अभिलेख एवं ऑनलाइन कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। guru गोष्ठी में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के सचिव सह प्रभारी प्रधानाध्यापकगण उपस्थित रहे।