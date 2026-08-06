Jamtara News: दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबला आज
Jamtara News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर गांधी मैदान में तीन दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चार टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल मैच गुरुवार को होंगे, जिसमें एफटीसी ऊर्जा नगर गोड्डा, बी ब्रो एफसी जामताड़ा, तेतुलिया अजलान एफसी धनबाद और जामताड़ा पुलिस लाइन की टीम शामिल है।
Jamtara News: पद्म भूषण से सम्मानित दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर गांधी मैदान में आयोजित तीन दिवसीय दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ।
क्वार्टर फाइनल मैच
लगातार हो रही मध्यम बारिश के बीच दिन भर हो रही फुटबॉल मैच में जहां खिलाड़ियों ने अपना दम-खम लगाया, वही दर्शक एक पैर पर खड़े होकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहे। शाम तक चले क्वार्टर फाइनल मुकाबले के बाद चार टीम सेमीफाइनल मैच के लिए क्वालिफाई किया है। चयनित टीम में एफटीसी ऊर्जा नगर गोड्डा, तेतुलिया अजलान एफसी धनबाद, बी ब्रो एफसी जामताड़ा तथा जामताड़ा पुलिस लाइन की टीम सेमीफाइनल के लिए पहुंची है।
सेमीफाइनल की जानकारी
गुरुवार को सेमीफाइनल में चारों टीम की भिड़ंत होगी और विजेता दो टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आयोजन समिति से मिली जानकारी के अनुसार पहला सेमीफाइनल मैच एफटीसी ऊर्जा नगर गोड्डा और बी ब्रो एफसी जामताड़ा के बीच खेला जाएगा। वही दूसरा सेमीफाइनल मैच तेतुलिया अजलान एफसी धनबाद और जामताड़ा पुलिस लाइन की टीम के बीच खेला जाना है।
बरसात में खिलाड़ियों का प्रदर्शन
बुधवार को लगातार हो रही बारिश के बीच खिलाड़ियों ने गांधी मैदान में जमकर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान दर्शक भी मैदान के चारों ओर और गांधी मैदान के स्टैंड में छाता लगाकर खड़े होकर बारिश के बीच फुटबॉल मैच का आनंद लेते रहे। साथ हीं खिलाड़ियों का लगातार उत्साह वर्धन करते रहे। मौके पर फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन समिति के संरक्षक नरेंद्र मुर्मू, आनंद टुडु, सांसद प्रतिनिधि अशोक मंडल सहित अन्य उपस्थित थे।
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