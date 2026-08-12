Jamtara News: हर गांव में वीबी-जी राम जी के तहत पांच नई योजनाएं लेने का निर्देश
Jamtara News: भारत के करमाटांड़ में मंगलवार को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) पर बैठक हुई। बीडीओ एजाज हुसैन अंसारी ने पंचायतों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और मनरेगा के तहत नए योजनाओं के लिए निर्देश दिए। उन्होंने अधूरे आवास परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का भी आदेश दिया।
Jamtara News: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी योजना को लेकर मंगलवार को बीडीओ कार्यालय,करमाटांड़ में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ एजाज हुसैन अंसारी ने की। उन्होंने पंचायतवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रत्येक गांव में मनरेगा के तहत पांच-पांच नई योजनाएं लेने का निर्देश दिया। मौके पर बीडीओ ने योजनाओं का शत-प्रतिशत जियो टैगिंग, ई-केवाईसी तथा प्रत्येक पंचायत में मानव दिवस सृजन का लक्ष्य पूरा करने को कहा। उन्होंने लंबित मनरेगा योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना के अधूरे आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराने को कहा।
मौके पर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी टिंकू कुमार, सहायक अभियंता गौतम कुमार दास, कनीय अभियंता जमील अंसारी, निरंजन कुमार, कृष्णा मंडल समेत पंचायत सेवक और रोजगार सेवक उपस्थित थे।
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