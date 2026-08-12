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Jamtara News: पेसा कानून के तहत ग्रामसभा गठन में विसंगति का आरोप, प्रतिनिधिमंडल आज मिलेगा डीपीआरओ से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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Jamtara News: मांझी परगना सरदार महासभा की बैठक मंगलवार को हुई। जिलाध्यक्ष सुनील कुमार हांसदा ने ग्रामसभा गठन में पेसा कानून की विसंगतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पत्र में बहुमत का जिक्र निंदनीय है। महासभा प्रतिनिधिमंडल जिला पंचायती राज से पत्र में सुधार की मांग करेगा।

Jamtara News: पेसा कानून के तहत ग्रामसभा गठन में विसंगति का आरोप, प्रतिनिधिमंडल आज मिलेगा डीपीआरओ से

Jamtara News: मांझी परगना सरदार महासभा जिला जामताड़ा की बैठक मंगलवार को महासभा के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार हांसदा की अध्यक्षता में प्रखंड कार्यालय सभागार में हुई। मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि बैठक में पेसा कानून के तहत जिले के विभिन्न गांवों में ग्रामसभा गठन को लेकर जारी निर्देश में कथित विसंगतियों पर चर्चा की गई।

बैठक का उद्देश्य

उन्होने कहा कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी की ओर से सात जुलाई को जारी पत्र मूल पेसा कानून की भावना के विपरीत है। इससे ग्रामसभा गठन को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कहा कि पेसा कानून में ग्रामसभा के निर्णय के लिए सर्वसम्मति की बात कही गई है। जबकि जारी पत्र में बहुमत का उल्लेख किया गया है। वहीं, पत्र में परंपरागत ग्राम प्रधान/ग्राम प्रधान का उल्लेख किया गया है। जबकि महासभा का दावा है कि पेसा के प्रावधानों के अनुसार मांझी को ग्रामसभा का पदेन अध्यक्ष माना गया है।

प्रतिनिधिमंडल की योजना

बैठक में निर्णय लिया गया कि बुधवार, 12 अगस्त को महासभा का प्रतिनिधिमंडल जिला पंचायती राज पदाधिकारी से मिलकर पत्र में सुधार की मांग करेगा। आवश्यकता पड़ने पर प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से भी मुलाकात करेगा। मौके पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सेवानिवृत्त शिक्षक सह महासभा के संरक्षक सुनील कुमार बास्की, वीर मांझी हराधन मुर्मू एवं सेवानिवृत्त शिक्षक,महादेव हांसदा, नाजिर सोरेन, लखी सोरेन, सज्जन मुर्मू, संजीत हेम्ब्रम, शिवलाल मुर्मू, ओबीलाल मरांडी, दरोगा मुर्मू, शिवनाथ मुर्मू, डॉक्टर सोरेन, परेश मरांडी समेत अन्य मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किसके अध्यक्षता में गोष्ठी हुई?
बैठक महासभा के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार हांसदा की अध्यक्षता में हुई।
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