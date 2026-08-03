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Jamtara News: शिवालयों में गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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Jamtara News: सावन मास की पहली सोमवारी पर नारायणपुर प्रखंड के दुखिया बाबा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। शिवभक्तों ने सुबह से ही बराकर नदी में पवित्र स्नान किया और भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि की प्रार्थना की और मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल बना रहा।

Jamtara News: शिवालयों में गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

Jamtara News: सावन मास की पहली सोमवारी पर नारायणपुर प्रखंड के करमदहा स्थित दुखिया बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सोमवार तड़के से ही शिवभक्त बराकर नदी में पवित्र स्नान कर बाबा दुखिया महादेव मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक के साथ फूल, बेलपत्र अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। पूरे दिन मंदिर परिसर हर-हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बाबा बैद्यनाथ और बोल बम के जयघोष से गूंजता रहा। मंदिर की घंटियों की ध्वनि और धूप-अगरबत्ती की सुगंध से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने माता पार्वती मंदिर समेत अन्य देवी-देवताओं के मंदिरों में भी दर्शन-पूजन किया।सावन

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सोमवारी के अवसर पर चैनपुर, नारायणपुर, मधुबन, पबिया, बादलपुर, भैयाडीह और पतरोडीह सहित प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में भी श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर भगवान शिव की आराधना की। इससे पूरे क्षेत्र में दिनभर धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल बना रहा।

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