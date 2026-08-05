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Jamtara News: नारायणपुर के तीन गांवों में मलेरिया फीवर सर्वे, नहीं मिला कोई संक्रमित मरीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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Jamtara News: स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को नारायणपुर प्रखंड के गांवों में मलेरिया फीवर सर्वे कराया। सर्वे में बुखार से पीड़ित लोगों की जांच की गई, लेकिन कोई मलेरिया संक्रमित मरीज नहीं मिला। टीम ने ग्रामीणों को मच्छरदानी उपयोग और पानी जमा न होने देने की सलाह दी। मलेरिया की जांच और उपचार सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त है।

Jamtara News: नारायणपुर के तीन गांवों में मलेरिया फीवर सर्वे, नहीं मिला कोई संक्रमित मरीज

Jamtara News: स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को नारायणपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में मलेरिया फीवर सर्वे अभियान चलाया। इस दौरान सीएचसी नारायणपुर के एमपीडब्ल्यू प्रेम प्रकाश एवं खगेंद्र मुर्मू ने मदनाडीह, बुटबेरिया और चैनपुर गांव में बुखार से पीड़ित लोगों की रक्त जांच कर मलेरिया की स्क्रीनिंग की। सर्वे के दौरान एक भी मलेरिया संक्रमित मरीज नहीं मिला। टीम ने ग्रामीणों को मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का नियमित उपयोग करने, घर और आसपास जलजमाव नहीं होने देने, धान के खेतों में नीम की सूखी पत्तियां डालने तथा बड़े जलजमाव वाले क्षेत्रों में गम्बुसिया और गप्पी मछलियां छोड़ने की सलाह दी।

साथ ही लोगों को मलेरिया के लक्षणों की जानकारी देते हुए बताया कि इसकी जांच और उपचार सभी सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क उपलब्ध है।

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