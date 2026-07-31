Jamtara News: राज्य तैराकी में जामताड़ा के खिलाड़ियों ने 19 पदक जीते

Jamtara News: जामताड़ा जिले के तैराकों ने 16वीं जूनियर एवं सब-जूनियर बालक-बालिका राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में जोरदार प्रदर्शन किया। कुल 19 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। आरोही कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब जीता, वहीं अर्णव आनंद ने चार स्वर्ण पदक हासिल किए। जिला तैराकी संघ ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी।

Jamtara News: जामताड़ा, प्रतिनिधि। रांची स्थित वीर बुधु भगत एक्वेटिक स्टेडियम, खेल गांवमें झारखंड स्विमिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित 16वीं जूनियर एवं सब-Junior बालक-बालिका राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में जामताड़ा जिले के तैराकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक अपने नाम किए।

प्रतियोगिता का विवरण जिला तैराकी संघ जामताड़ा के तत्वावधान में प्रतियोगिता में शामिल नौ खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में आरोही कुमारी ने दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीतने के साथ ग्रुप-5 बालिका वर्ग की सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब भी अपने नाम किया। वहीं अर्णव आनंद ने चार स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आयुष कुमार राउत ने तीन स्वर्ण और एक कांस्य पदक हासिल किया। अन्य खिलाड़ियों में सौम्या ने दो कांस्य, अवंतिका सिंह ने दो कांस्य, सांची सिंह ने एक कांस्य, रिचा वर्मा ने एक कांस्य, अवजीत शाह ने एक कांस्य तथा विजय आनंद सिंह ने एक रजत और तीन कांस्य पदक जीते।

परिषद द्वारा बधाई इस उपलब्धि पर जिला तैराकी संघ के सचिव देवाशीष मुखर्जी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में उनसे और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यदि मिहिजाम क्षेत्र में स्विमिंग पूल की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो खिलाड़ियों को बेहतर कोचिंग और प्रशिक्षण मिल सकेगा। वहीं संघ के अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। जबकि संघ के वरीय अध्यक्ष विवेक कुमार मंडल एवं सरोज यादव ने भी सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।