Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamtara News: राज्य तैराकी में जामताड़ा के खिलाड़ियों ने 19 पदक जीते

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
Follow us on Google News
share

Jamtara News: जामताड़ा जिले के तैराकों ने 16वीं जूनियर एवं सब-जूनियर बालक-बालिका राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में जोरदार प्रदर्शन किया। कुल 19 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। आरोही कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब जीता, वहीं अर्णव आनंद ने चार स्वर्ण पदक हासिल किए। जिला तैराकी संघ ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी।

Jamtara News: राज्य तैराकी में जामताड़ा के खिलाड़ियों ने 19 पदक जीते

Jamtara News: जामताड़ा, प्रतिनिधि। रांची स्थित वीर बुधु भगत एक्वेटिक स्टेडियम, खेल गांवमें झारखंड स्विमिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित 16वीं जूनियर एवं सब-Junior बालक-बालिका राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में जामताड़ा जिले के तैराकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक अपने नाम किए।

प्रतियोगिता का विवरण

जिला तैराकी संघ जामताड़ा के तत्वावधान में प्रतियोगिता में शामिल नौ खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में आरोही कुमारी ने दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीतने के साथ ग्रुप-5 बालिका वर्ग की सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब भी अपने नाम किया। वहीं अर्णव आनंद ने चार स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आयुष कुमार राउत ने तीन स्वर्ण और एक कांस्य पदक हासिल किया। अन्य खिलाड़ियों में सौम्या ने दो कांस्य, अवंतिका सिंह ने दो कांस्य, सांची सिंह ने एक कांस्य, रिचा वर्मा ने एक कांस्य, अवजीत शाह ने एक कांस्य तथा विजय आनंद सिंह ने एक रजत और तीन कांस्य पदक जीते।

परिषद द्वारा बधाई

इस उपलब्धि पर जिला तैराकी संघ के सचिव देवाशीष मुखर्जी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में उनसे और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यदि मिहिजाम क्षेत्र में स्विमिंग पूल की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो खिलाड़ियों को बेहतर कोचिंग और प्रशिक्षण मिल सकेगा। वहीं संघ के अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। जबकि संघ के वरीय अध्यक्ष विवेक कुमार मंडल एवं सरोज यादव ने भी सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

सामान्य प्रश्न

जामताड़ा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते?
जामताड़ा जिले के तैराकों ने कुल 19 पदक जीते।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।