Jamtara News: शिकायत पर हुई कार्रवाई, सरकारी नाली को कराया गया अतिक्रमण मुक्त
Jamtara News: जामताड़ा नगर पंचायत ने सरकारी नाली पर अवैध निर्माण और चारपहिया वाहन खड़े करने की शिकायत पर कार्रवाई की। बुलडोजर की सहायता से अतिक्रमण को हटाया गया। स्थानीय निवासियों ने इस कदम को सराहा, क्योंकि इससे आवागमन में सुधार और जल निकासी की समस्या का समाधान होगा।
Jamtara News: सरकारी नाली पर अतिक्रमण कर किए गए निर्माण और वहां चारपहिया वाहन खड़ा किए जाने की शिकायत पर जामताड़ा नगर पंचायत की ओर से शनिवार को कार्रवाई की गई। नगर पंचायत की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण किए गए स्थान को खाली कराया। मामला जामताड़ा रक्षा काली मंदिर के समीप मुख्य सड़क किनारे स्थित नाली से जुड़ा है। इस संबंध में स्थानीय निवासी पाण्डव रजक, पिता स्व. प्रदीप रजक, निवासी राजबाड़ी, कोदालखुशु ने नगर पंचायत कार्यालय में शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मोहल्ले के किशोर गुप्ता ने मुख्य सड़क की सरकारी नाली के ऊपर करीब 20 फीट लंबाई में मजबूती से ढलाई कर दी है।
आरोप के अनुसार, उक्त स्थान पर दिन-रात चारपहिया वाहन खड़ा किए जाने से स्कूल बसों समेत अन्य वाहनों और आम राहगीरों के आवागमन में परेशानी हो रही थी।शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नगर पंचायत प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। टीम ने नाली के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाकर स्थान को खाली कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाली से अतिक्रमण हटने के बाद आवागमन सुचारू होने के साथ जल निकासी की समस्या के समाधान में भी मदद मिलेगी।
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