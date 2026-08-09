Jamtara News: शिकायत पर हुई कार्रवाई, सरकारी नाली को कराया गया अतिक्रमण मुक्त

Jamtara News: सरकारी नाली पर अतिक्रमण कर किए गए निर्माण और वहां चारपहिया वाहन खड़ा किए जाने की शिकायत पर जामताड़ा नगर पंचायत की ओर से शनिवार को कार्रवाई की गई। नगर पंचायत की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण किए गए स्थान को खाली कराया। मामला जामताड़ा रक्षा काली मंदिर के समीप मुख्य सड़क किनारे स्थित नाली से जुड़ा है। इस संबंध में स्थानीय निवासी पाण्डव रजक, पिता स्व. प्रदीप रजक, निवासी राजबाड़ी, कोदालखुशु ने नगर पंचायत कार्यालय में शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मोहल्ले के किशोर गुप्ता ने मुख्य सड़क की सरकारी नाली के ऊपर करीब 20 फीट लंबाई में मजबूती से ढलाई कर दी है।