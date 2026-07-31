Jamtara News: भाजपा जिलाध्यक्ष पर दर्ज केस के विरोध में समाहरणालय घेराव

Jamtara News: जामताड़ा सदर अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद भाजपा के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। भाजपा ने सदर अस्पताल की व्यवस्था की आलोचना की और कहा कि निजी नर्सिंग होम्स को मरीजों को भेजा जा रहा है।

Jamtara News: जामताड़ा, प्रतिनिधि। सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हुई तोड़फोड़ के मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित शरण समेत आठ नेताओं पर दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी के विरोध में शुक्रवार को भाजपा ने समाहरणालय का घेराव किया।

विरोध कार्यक्रम घेराव कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से शामिल हुए। उनके साथ पूर्व सांसद सुनील सोरेन, जामा की पूर्व विधायक सीता सोरेन और सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के गृह जिले के सदर अस्पताल की यह स्थिति है, तो पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।

दोषारोपण उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों से मरीजों को कमीशन के आधार पर निजी नर्सिंग होम भेजा जा रहा है। राज्य सरकार पर आदिवासियों, महिलाओं और गरीबों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अवैध बालू, कोयला और अन्य खनिज संसाधनों की लूट रोकने के बजाय उसमें व्यस्त है। उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष के घर पर हुई पुलिस छापेमारी को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया। कहा कि यदि तोड़फोड़ हुई थी तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी।

प्रशासन को चेतावनी उन्होंने प्रशासन को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी राज्य सरकार का "टूल" बनकर काम न करें, बल्कि कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई करें। सत्ता हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसलिए प्रशासन को राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। पूर्व विधायक सीता सोरेन ने कहा कि जामताड़ा सदर अस्पताल लोगों के लिए "मौत का घर" बनता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है और एंबुलेंस की कमी के कारण मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है।

संगठन की आवाज पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि प्रसूता और नवजात की मौत के मामले में आवाज उठाने वाले भाजपा नेताओं पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए और किसी राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कार्यक्रम में भाजपा नेता सत्यानंद झा बाटुल, माधव चंद्र महतो, तरुण गुप्ता, हरिमोहन मिश्रा, बबिता झा, आशा गुप्ता, सुजाता सिंह, सुरेश सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।