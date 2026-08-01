Jamtara News: डीएपी अधिक कीमत पर बेचने की शिकायत की जांच
Jamtara News: जामताड़ा में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर डीएपी खाद बेचने की शिकायत मिलने पर कृषि विभाग की टीम ने कई दुकानों का निरीक्षण किया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दुकानदार को कारण बताओ नोटिस दिया गया। पिछले तीन महीनों में जिले के 23 खाद दुकानदारों को अनियमितताओं के कारण शो-कॉज किया गया है।
Jamtara News: जामताड़ा, प्रतिनिधि। निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर डीएपी खाद बेचने की शिकायत मिलने पर शुक्रवार को जिला कृषि विभाग की टीम ने नाला प्रखंड के कई खाद दुकानों का निरीक्षण किया।
शिकायत की जांच
गेड़िया गांव निवासी किसान भोला सिंह की शिकायत पर जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार, कृषि इंस्पेक्टर इंदू शेखर पोद्दार तथा बिंदापाथर थाना प्रभारी विनय यादव ने गेड़िया स्थित गेड़िया फर्टिलाइजर दुकान की जांच की। जांच के दौरान शिकायतकर्ता और दुकानदार साधन मंडल का बयान दर्ज किया गया। फिलहाल दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्टॉक एवं बिक्री का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद टीम ने खैरा स्थित मनोज यादव के खाद दुकान का निरीक्षण किया। यहां दुकान का बोर्ड और खाद के मूल्य का डिस्प्ले नहीं मिलने पर आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं नाला प्रखंड मुख्यालय स्थित अन्नपूर्णा एवं पाल बीज भंडार का भी निरीक्षण किया गया। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने बताया कि पिछले तीन महीनों में जिले के 23 खाद दुकानदारों को विभिन्न अनियमितताओं के कारण शो-कॉज किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश दुकानदारों ने दुकान का बोर्ड तथा खाद के निर्धारित मूल्य का डिस्प्ले नहीं लगाया है। सभी खाद विक्रेताओं को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है।
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