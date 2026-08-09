Jamtara News: संशोधित/बागडेहरी में संपन्न हुई भाकपा की पदयात्रा

Jamtara News: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बागडेहरी में जनहित मुद्दों पर पदयात्रा की। कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों से संपर्क कर जल, जंगल, जमीन, रोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाया। जामताड़ा जिले को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई। पार्टी का कहना है कि किसान और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए संगठित होना होगा।

Jamtara News: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से विभिन्न जनसमस्याओं एवं जनहित के मुद्दों को लेकर शुक्रवार से शुरू की गई पदयात्रा का शनिवार, 08 अगस्त को बागडेहरी में समापन किया गया।

पदयात्रा का समापन पदयात्रा के अंतिम दिन पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने गायपाथर, विक्रमपुर, मुंडाबेड़िया एवं बागडेहरी पंचायत क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पैदल भ्रमण कर ग्रामीणों से संपर्क किया और उन्हें जनसमस्याओं के प्रति जागरूक किया।

ग्रामीणों की समस्याएं पदयात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के बीच जल, जंगल और जमीन की रक्षा, किसानों के अधिकार, रोजगार, शिक्षा, सिंचाई एवं क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, अवैध खनन तथा बालू और कोयला की कथित लूट के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया।

संघर्ष की निरंतरता पार्टी नेताओं ने कहा कि जामताड़ा जिले को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने तथा अजय बराज कैनाल का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाने की मांग को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने से क्षेत्र के कृषि कार्य को मजबूती मिलेगी और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

समस्याओं का समाधान पदयात्रा के दौरान ग्रामीणों से उनकी स्थानीय समस्याओं की जानकारी भी ली गई। नेताओं ने कहा कि गांवों में व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामीणों को संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। जनहित के सवालों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आगे भी आंदोलन को मजबूत करेगी। इस अवसर पर भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य कन्हाई चंद्र माल पहाड़िया एवं जिला सचिव गौर रवानी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।