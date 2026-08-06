Jamtara News: सरस्वती विद्या मंदिर में नए कार्यालय भवन का भूमिपूजन, दो स्मार्ट डिजिटल कक्षाओं का उद्घाटन

Jamtara News: सरस्वती विद्या मंदिर, विद्यासागर में नए कार्यालय भवन के भूमिपूजन एवं स्मार्ट डिजिटल कक्षाओं के उद्घाटन का समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रणधीर कुमार सिंह ने विद्यालय प्रबंधन की सराहना की और तकनीक आधारित शिक्षा के महत्व को बताया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति विद्यालय के प्रयासों की चर्चा की।

Jamtara News: सरस्वती विद्या मंदिर, विद्यासागर में विद्यालय के विकास की दिशा में नए कार्यालय भवन के भूमिपूजन एवं दो स्मार्ट डिजिटल कक्षाओं के उद्घाटन का समारोह आयोजित किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक रणधीर कुमार सिंह,प्रधानाचार्य विजय कुमार दांगी, विद्यालय के सचिव बलराम मंडल, सह सचिव चंद्रशेखर यादव एवं संरक्षक विजय वैद्य ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच के नए कार्यालय भवन का भूमिपूजन किया।

समारोह की मुख्य बातें इसके बाद उन्होंने फीता काटकर दो स्मार्ट डिजिटल कक्षाओं का उद्घाटन किया और उनका अवलोकन किया। मौके पर पूर्व विधायक ने विद्यालय प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि तकनीक आधारित शिक्षा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, रोचक एवं व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है। स्मार्ट क्लास से विद्यार्थियों की जिज्ञासा, रचनात्मकता और विषयों की समझ बढ़ेगी तथा वे राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकेंगे। कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं है।

विद्यार्थियों के विकास की दिशा में प्रयास बल्कि चरित्र निर्माण, संस्कार, अनुशासन और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने का भी माध्यम है। उन्होंने कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर जैसे विद्यालय आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रभक्ति का समन्वय कर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से तकनीक का सदुपयोग करते हुए अध्ययन के साथ व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान देने की अपील की।

स्रोतों से सहयोग उन्होने अपने पेंशन मद से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए खेल सामग्री खरीदने हेतु 50 हजार रुपये देने तथा नए कार्यालय भवन के निर्माण में सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय कुमार दांगी ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय लगातार प्रयासरत है। नए कार्यालय भवन से प्रशासनिक व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। जबकि स्मार्ट डिजिटल कक्षाओं से आधुनिक शिक्षण पद्धति का लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा।