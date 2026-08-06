Jamtara News: सीमित संसाधनों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना प्राथमिकता : सीएस

Jamtara News: सीमित संसाधनों और कई चुनौतियों के बावजूद जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नवपदस्थापित सिविल सर्जन डॉ सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डाक्टरों और कर्मियों की कमी सहित कई कमियां हैं। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार का आश वाद किया।

Jamtara News: सीमित संसाधनों और कई चुनौतियों के बावजूद जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यह बातें बुधवार को सदर अस्पताल में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में नवपदस्थापित सिविल सर्जन डॉ सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने कही।

स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां उन्होंने स्वीकार किया कि स्वास्थ्य विभाग में डाक्टरों और कर्मियों की कमी सहित कई कमियां हैं। लेकिन इन बाधाओं के बीच भी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होने कहा कि स्वास्थ्य सेवा अत्यंत संवेदनशील व्यवस्था है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही की गुंजाइश नहीं होती।

उपलब्ध संसाधनों का उपयोग उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाओं में जहां भी कमियां हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से दूर करने का प्रयास होगा।

मीडिया की भूमिका इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि मीडिया समाज और प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि अस्पताल की व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी या समस्या दिखाई देती है तो उसे बेझिझक सामने लाएं। उन सुझावों और शिकायतों पर गंभीरता से अमल किया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो सके।

संवेदनशीलता की प्रतिबद्धता उन्होने भरोसा दिलाया कि मरीजों को बेहतर उपचार, साफ-सुथरी व्यवस्था और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मियों और मीडिया के सामूहिक सहयोग से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाया जा सकता है।