Jamtara News: संशोधित/नाली पर बनी अवैध पार्किंग तोड़ी, अतिक्रमण से मिली मुक्ति
Jamtara News: जामताड़ा नगर पंचायत ने वार्ड संख्या-03 में अवैध वाहन पार्किंग को तोड़ दिया। नाली पर किए गए अतिक्रमण से जल निकासी प्रभावित हो रही थी। स्थानीय निवासी की शिकायत पर कार्रवाई हुई, जिसके बाद लोगों ने संतोष व्यक्त किया और नाली की नियमित सफाई कराने की मांग की।
Jamtara News: जामताड़ा नगर पंचायत के वार्ड संख्या-03 स्थित राजबाड़ी-कुदालखुशू में नाली पर बनाई गई अवैध वाहन पार्किंग को शनिवार को नगर पंचायत ने तोड़कर हटा दिया। नगर पंचायत के मजदूरों की प्रतिनियुक्ति कर करीब 20 फीट लंबाई में की गई ढलाई को तोड़ा गया और नाली को अतिक्रमणमुक्त कराया गया। नाली पर अतिक्रमण कर पार्किंग बनाए जाने से सफाई और जल निकासी प्रभावित हो रही थी। इस संबंध में मोहल्ले के स्थानीय निवासी पांडव रजक ने 19 मई 2026 को नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन देकर नाली पर अवैध रूप से किए गए निर्माण की शिकायत की थी। आवेदन में बताया गया था कि नाली पर करीब 20 फीट तक ढलाई कर उसके ऊपर पेवर ब्लॉक बिछा दिया गया है। इस स्थान पर चारपहिया वाहनों को दिन-रात खड़ा किया जाता था। इससे मुख्य सड़क पर रक्षा काली मंदिर की ओर जाने वाली स्कूल बस समेत अन्य वाहनों के आवागमन में परेशानी होती थी।
जल निकासी भी हो रही थी प्रभावित:
नाली पर पार्किंग बनाए जाने के कारण उसकी नियमित सफाई नहीं हो पा रही थी। इससे जल निकासी प्रभावित होने के साथ आसपास गंदगी और दुर्गंध की समस्या बनी हुई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार बरसात के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती थी। गंदा पानी जमा रहने से बीमारी फैलने की आशंका भी बनी हुई थी। शिकायतकर्ता ने नाली से अवैध ढलाई हटाकर उसकी नियमित सफाई कराने की मांग की थी।
स्थानीय लोगों ने जताया संतोष:
शिकायत के बाद नगर पंचायत की ओर से मामले की कार्रवाई करते हुए शनिवार को अवैध पार्किंग को तोड़ दिया गया। नाली को अतिक्रमणमुक्त किए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने संतोष जताया। लोगों ने नगर पंचायत से नाली की नियमित सफाई कराने और भविष्य में नाली पर दोबारा अतिक्रमण नहीं होने देने की मांग की है。
प्रश्न एवं उत्तर
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