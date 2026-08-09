Jamtara News: संशोधित/नाली पर बनी अवैध पार्किंग तोड़ी, अतिक्रमण से मिली मुक्ति

Jamtara News: जामताड़ा नगर पंचायत के वार्ड संख्या-03 स्थित राजबाड़ी-कुदालखुशू में नाली पर बनाई गई अवैध वाहन पार्किंग को शनिवार को नगर पंचायत ने तोड़कर हटा दिया। नगर पंचायत के मजदूरों की प्रतिनियुक्ति कर करीब 20 फीट लंबाई में की गई ढलाई को तोड़ा गया और नाली को अतिक्रमणमुक्त कराया गया। नाली पर अतिक्रमण कर पार्किंग बनाए जाने से सफाई और जल निकासी प्रभावित हो रही थी। इस संबंध में मोहल्ले के स्थानीय निवासी पांडव रजक ने 19 मई 2026 को नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन देकर नाली पर अवैध रूप से किए गए निर्माण की शिकायत की थी। आवेदन में बताया गया था कि नाली पर करीब 20 फीट तक ढलाई कर उसके ऊपर पेवर ब्लॉक बिछा दिया गया है। इस स्थान पर चारपहिया वाहनों को दिन-रात खड़ा किया जाता था। इससे मुख्य सड़क पर रक्षा काली मंदिर की ओर जाने वाली स्कूल बस समेत अन्य वाहनों के आवागमन में परेशानी होती थी।