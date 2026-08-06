Jamtara News: तालाब में गिरा हाईटेंशन तार,कोई हताहत नहीं
Jamtara News: बीती रात नीचेटोला पंचायत के तालाब में हाईटेंशन तार टूट कर गिरने से ग्रामीणों में भय फैल गया। रात की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दिन में यह बड़ा खतरा बन सकता था, क्योंकि महिलाएं और बच्चे तालाब में नहाते हैं। ग्रामीण बिजली विभाग की लापरवाही से नाराज हैं और तार को हटाने की मांग कर रहे हैं।
Jamtara News: प्रखंड क्षेत्र के नाला पंचायत अंतर्गत नीचेटोला के समीप बहियार में बीती रात तालाब में हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। बीती रात इंसुलेटर पंक्चर होने से 11 हजार केवीए की क्षमता वाला हाइटेंशन तार गिर गया। रात की घटना होने के कारण किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सुचना नही है। हालांकि दिन के समय यह घटना होती, तो ग्रामीणों के समक्ष बड़ा खतरा बन सकता था। क्योंकि तालाब के किनारे निर्मित स्नान घाट पर रोजाना गांव की महिलायें एवं बच्चे नहाते हैं। साथ हीं गांव के मवेशी भी इसी तालाब में पानी पीते हैं।
ग्रामीणों में बिजली विभाग की कार्यशैली से रोष व्याप्त है। इससे पूर्व भी ग्रामीणों ने बिजली विभाग के पदाधिकारियों से तालाब के बीचोंबीच से होकर गुजरे हाईटेंशन तार को हटाकर किनारे से ले जाने की मांग की थी। लेकिन विभागीय असंवेदनशीलता के फलस्वरूप स्थिति यथावत बनी हुई है। ग्रामीण लालू बाद्यकर, अशोक मिर्धा, सुभाष मंडल, आनंद मंडल, गौतम मंडल, विजय मंडल, मड़िराम मंडल सहित अन्य ने हाईटेंशन तार को तालाब के किनारे से ले जाने की मांग की है।
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