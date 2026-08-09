Jamtara News: संशोधित/24 गांव में नियमित टीकाकरण शिविर का आयोजन
Jamtara News: स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को नारायणपुर प्रखंड के दलदला समेत 24 गांवों में नियमित टीकाकरण शिविर आयोजित किया। एएनएम ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों को विभिन्न टीके लगाए और परिवार नियोजन के उपायों की जानकारी दी। परिवार नियोजन किट का वितरण भी किया गया।
Jamtara News: स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को नारायणपुर प्रखंड के दलदला समेत 24 गांवों में नियमित टीकाकरण शिविर लगाया गया। एएनएम ने गर्भवती महिलाओं व बच्चों को ओपीवी, रोटा, पेंटा, एमआर और डीपीटी बूस्टर समेत विभिन्न टीके दिए। इस दौरान महिलाओं को परिवार नियोजन के स्थायी व अस्थायी उपायों की जानकारी दी गई तथा परिवार नियोजन किट का वितरण किया गया। लोगों को बंध्याकरण व पुरुष नसबंदी के लिए भी जागरूक किया गया।
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