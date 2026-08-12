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Jamtara News: ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य समस्याओं पर हुई चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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Jamtara News: नारायणपुर प्रखंड के ठेकबहियार गांव में ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर चर्चा हुई और समस्याओं के समाधान के लिए स्वास्थ्य योजना बनाने की अपील की गई। ग्रामीणों को स्वच्छता, नियमित टीकाकरण और परिवार नियोजन के लाभ के बारे में जागरूक किया गया।

Jamtara News: ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य समस्याओं पर हुई चर्चा

Jamtara News: नारायणपुर प्रखंड के ठेकबहियार गांव में मंगलवार को ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सहिया साथी नीतू देवी ने की। बैठक में सहिया साथी नीतू देवी एवं स्वास्थ्य सहिया आसमुन बीबी ने ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों से गांव में व्याप्त स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी ली। इसके बाद समस्याओं के समाधान को लेकर स्वास्थ्य योजना तैयार करने पर जोर दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए गांव-मोहल्ले को साफ-सुथरा रखने की अपील की गई। साबुन से हाथ धोने के फायदे भी बताए गए। इसके अलावा नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन और बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कर लोगों को जागरूक किया गया।

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