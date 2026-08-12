Jamtara News: ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य समस्याओं पर हुई चर्चा
Jamtara News: नारायणपुर प्रखंड के ठेकबहियार गांव में ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर चर्चा हुई और समस्याओं के समाधान के लिए स्वास्थ्य योजना बनाने की अपील की गई। ग्रामीणों को स्वच्छता, नियमित टीकाकरण और परिवार नियोजन के लाभ के बारे में जागरूक किया गया।
Jamtara News: नारायणपुर प्रखंड के ठेकबहियार गांव में मंगलवार को ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सहिया साथी नीतू देवी ने की। बैठक में सहिया साथी नीतू देवी एवं स्वास्थ्य सहिया आसमुन बीबी ने ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों से गांव में व्याप्त स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी ली। इसके बाद समस्याओं के समाधान को लेकर स्वास्थ्य योजना तैयार करने पर जोर दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए गांव-मोहल्ले को साफ-सुथरा रखने की अपील की गई। साबुन से हाथ धोने के फायदे भी बताए गए। इसके अलावा नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन और बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कर लोगों को जागरूक किया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।