Jamtara News: कैदी वाहन से भागने के दौरान पुलिस पर की थी फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हुई थी गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की मौत

Jamtara News: साहेबगंज मंडल कारा से धनबाद स्थानांतरित किए जा रहे कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की जामताड़ा बाइपास के समीप पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मौत के बाद बड़

Jamtara News: साहेबगंज मंडल कारा से धनबाद स्थानांतरित किए जा रहे कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की जामताड़ा बाइपास के समीप पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर बड़हरवा थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह के बयान पर 03 अगस्त को जामताड़ा थाना कांड संख्या-108/26 दर्ज किया गया है। इस मामले में बीएनएस की धारा 304, 262, 132, 109 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

घटना का विवरण एफआईआर के अनुसार,02 अगस्त को साहेबगंज मंडल कारा से सुजीत सिन्हा को धनबाद स्थानांतरित किया जा रहा था। रात करीब 10 बजे जामताड़ा बाइपास के पास कैदी वाहन का टायर पंचर हो गया। जिससे वाहन सड़क से नीचे उतर गया। इसके बाद उसे दूसरे वाहन में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि इसी दौरान सुजीत सिन्हा ने पुलिस कांस्टेबल धर्मेंद्र अरैया के हाथ से इंसास राइफल छीन ली और पुलिस दल पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने पहले आत्मसमर्पण की चेतावनी दी। लेकिन कथित रूप से फायरिंग जारी रहने पर आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान चली गोली से सुजीत सिन्हा गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई।

जांच जारी पुलिस द्वारा तैयार जब्ती सूची के अनुसार, जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस की ओर से चार एके-47 राइफल, एक इंसास राइफल और तीन पिस्टलों से फायरिंग की गई। जब्ती सूची में इन हथियारों के साथ प्रयुक्त एवं शेष जिंदा कारतूस का भी उल्लेख किया गया है। पूरे मामले की जांच जारी है।