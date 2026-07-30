Jamtara News: हरिबोल मंडल बने विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष

Jamtara News: नारायणपुर, प्रतिनिधि। राजकीयकृत उच्च विद्यालय पल्स-टू, नारायणपुर में गुरुवार को विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के गठन के लिए आमसभा आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चेतन मरांडी ने की। वहीं पर्यवेक्षक परेशनाथ दुबे और पंचायत समिति सदस्य पवन पोद्दार की मौजूदगी में अभिभावकों को समिति गठन के नियमों की जानकारी दी गई। निर्धारित प्रक्रिया के तहत समिति के सदस्यों का चयन किया गया। इसके बाद सर्वसम्मति से हरिबोल कुमार मंडल को अध्यक्ष और सबीना खातून को उपाध्यक्ष चुना गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सौरव मालवीय पदेन सचिव बनाए गए। मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिबोल कुमार मंडल ने कहा कि सभी सदस्यों के सहयोग से विद्यालय के विकास, अनुशासन और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य किया जाएगा।