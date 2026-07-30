Jamtara News: हरिबोल मंडल बने विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष
Jamtara News: नारायणपुर में राजकीयकृत उच्च विद्यालय पल्स-टू में विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) की आमसभा हुई। बैठक में हरिबोल कुमार मंडल को अध्यक्ष और सबीना खातून को उपाध्यक्ष चुना गया। प्रधानाध्यापक सौरव मालवीय सचिव के रूप में नियुक्त हुए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने विद्यालय के विकास और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का संकल्प लिया।
Jamtara News: नारायणपुर, प्रतिनिधि। राजकीयकृत उच्च विद्यालय पल्स-टू, नारायणपुर में गुरुवार को विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के गठन के लिए आमसभा आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चेतन मरांडी ने की। वहीं पर्यवेक्षक परेशनाथ दुबे और पंचायत समिति सदस्य पवन पोद्दार की मौजूदगी में अभिभावकों को समिति गठन के नियमों की जानकारी दी गई। निर्धारित प्रक्रिया के तहत समिति के सदस्यों का चयन किया गया। इसके बाद सर्वसम्मति से हरिबोल कुमार मंडल को अध्यक्ष और सबीना खातून को उपाध्यक्ष चुना गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सौरव मालवीय पदेन सचिव बनाए गए। मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिबोल कुमार मंडल ने कहा कि सभी सदस्यों के सहयोग से विद्यालय के विकास, अनुशासन और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य किया जाएगा।
इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण मंडल, अहमद हुसैन, पप्पू मंडल, मुख्तार आलम, रतन पोद्दार, केदार मंडल, साबीर आलम, रंजीत भंडारी, सरफराज मिर्जा, कौशल्या देवी, बहामुनी हांसदा, श्रीमती हांसदा, लुखीमुनी मरांडी, रीता देवी और छबिया देवी समेत अभिभावक एवं समिति के सदस्य मौजूद थे।
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