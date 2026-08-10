Jamtara News: आदिवासी दिवस पर फुटबॉल प्रतियोगिता, पौधारोपण व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

Jamtara News: करमाटांड़ में आदिवासी दिवस पर फुटबॉल प्रतियोगिता, पौधारोपण और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समाज सेवी केल्विन जॉन हेंब्रम के नेतृत्व में युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने का संदेश दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के सहयोगी नूनूलाल मंडल और भागवत पंडित को सम्मानित किया गया।

Jamtara News: करमाटांड़। आदिवासी दिवस के अवसर पर करमाटांड़ प्रखंड क्षेत्र के जगन्नाथपुर में समाज सेवी केल्विन जॉन हेंब्रम के नेतृत्व में फुटबॉल प्रतियोगिता, पौधारोपण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और विरासत को संरक्षित रखने के साथ युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया।

सम्मानित व्यक्ति कार्यक्रम के दौरान झारखंड राज्य गठन के आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता शिबू सोरेन के साथ संघर्ष करने वाले करमाटांड़ प्रखंड के नूनूलाल मंडल एवं भागवत पंडित को सम्मानित किया गया। उनके संघर्ष और योगदान को याद करते हुए आयोजकों ने उनके प्रति सम्मान एवं आभार व्यक्त किया। आदिवासी दिवस के मौके पर वेस्ट प्वाइंट पब्लिक स्कूल की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

खेल के प्रति उत्साह फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में जगन्नाथपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले के दौरान बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति उत्साह और प्रतिभा को सामने लाने का प्रयास किया गया। वही केल्विन जॉन हेंब्रम ने कहा कि आदिवासी दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के इतिहास, संस्कृति, संघर्ष और योगदान को सम्मान देने का अवसर है। उन्होंने कहा कि आदिवासी युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। फुटबॉल सहित विभिन्न खेलों में युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर क्षेत्र और समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।