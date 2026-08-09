Jamtara News: स्वतंत्रता दिवस पर नारायणपुर में 8:30 बजे से शुरू होगा झंडोत्तोलन
Jamtara News: नारायणपुर, प्रतिनिधि। प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय के सभागार में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन को लेकर बैठक हुई। अध्यक्षता बीडीओ कमलेश कुमार
Jamtara News: प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय के सभागार में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन को लेकर बैठक हुई। अध्यक्षता बीडीओ कमलेश कुमार दास ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में झंडोत्तोलन की समय-सारणी तय की गई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रखंड सह अंचल कार्यालय में सुबह 8:30 बजे सबसे पहले झंडोत्तोलन होगा। इसके बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 8:45 बजे, प्रखंड पशुपालन कार्यालय में 8:50, बीआरपी कार्यालय में 8:55, पंचायत भवन में 9 बजे, एल्डर्स क्लब में 9:05, राजस्व ग्राम प्रधान कार्यालय में 9:10, राजकीयकृत उच्च विद्यालय में 9:20, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 9:30 और नारायणपुर थाना में 9:40 बजे झंडोत्तोलन किया जाएगा।
वहीं पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में सुबह 10:10 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। मौके पर प्रमुख अंजना हेंब्रम, एमओआईसी डॉ एके सिंह, बीईईओ सर्किल मरांडी, डब्ल्यूएचओ मॉनिटर शशिभूषण, बीपीएम अखिलेश कुमार सिंह, दलगोबिंद रजक, रंजीत सिंह, सौरव मालवीय, पूजा माझी, लाल मोहम्मद और नरेश सोरेन समेत अन्य मौजूद थे।
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