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Jamtara News: स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन की समय-सारणी जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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Jamtara News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम के लिए प्रखंड कार्यालय में बैठक हुई। बीडीओ प्रेम कुमार ने कहा कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों में निर्धारित समय पर झंडोत्तोलन होगा। सभी संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारी समय पर पूरी करने का निर्देश दिया गया।

Jamtara News: स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन की समय-सारणी जारी

Jamtara News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रखंड क्षेत्र में होने वाले झंडोत्तोलन कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को प्रखंड कार्यालय सभागार में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ प्रेम कुमार ने की। बैठक में विभिन्न सरकारी कार्यालयों, संस्थानों और विद्यालयों में झंडोत्तोलन के लिए समय-सारणी तय की गई। तय समय-सारणी के अनुसार प्रखंड सह अंचल कार्यालय फतेहपुर में सुबह 8:00 बजे, फतेहपुर थाना में 8:15 बजे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 8:30 बजे, एकलव्य आवासीय विद्यालय में 8:45 बजे और उच्च विद्यालय फतेहपुर में 9:00 बजे झंडोत्तोलन होगा। वहीं सभी पंचायत सचिवालयों में सुबह 9:00 बजे, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 9:10 बजे, बीआरसी में 9:20 बजे और झारखंड राज्य बालिका आवासीय विद्यालय में सुबह 10:00 बजे झंडोत्तोलन किया जाएगा।

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मौके पर बीडीओ ने सभी संबंधित अधिकारियों और संस्थानों के प्रतिनिधियों को निर्धारित समय पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा। इस अवसर पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी वीणा रानी, थाना प्रभारी अमर सिंह तापेए, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कमर तोहिद, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि समेत विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक मौजूद थे।

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