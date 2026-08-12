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Jamtara News: एक रुपये में किसान करा सकेंगे धान-मकई का फसल बीमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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Jamtara News: बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर कुंडहित में बैठक हुई। किसानों को खरीफ मौसम में एक रुपये की प्रीमियम राशि से फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित किया गया। आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने योजना का प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

Jamtara News: एक रुपये में किसान करा सकेंगे धान-मकई का फसल बीमा

Jamtara News: बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर मंगलवार को कुंडहित में अंचल सभागार बैठक हुई। बैठक में खरीफ मौसम में किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ने तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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बैठक का उद्देश्य

बैठक में बताया गया कि खरीफ मौसम में किसान मात्र एक रुपये की प्रीमियम राशि का भुगतान कर अगहनी धान एवं भदई मकई की फसल का बीमा करा सकते हैं। प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य कारणों से फसल को नुकसान होने की स्थिति में पात्र किसानों को नियमानुसार बीमा के माध्यम से क्षतिपूर्ति का लाभ मिल सकेगा।

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आवश्यक दस्तावेज

फसल बीमा के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज एवं वंशावली उपलब्ध करानी होगी। किसान नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से अथवा स्वयं संबंधित पोर्टल पर जाकर भी फसल बीमा के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।

किसानों को जागरूक करना

बैठक में सभी कृषक मित्रों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने गांवों में जाकर अधिक से अधिक किसानों को योजना की जानकारी दें और उन्हें एक रुपये की टोकन प्रीमियम राशि जमा कर फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित करें। अधिकारियों ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर किसानों को समय पर पंजीकरण कराने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया। मौके पर बीटीएम सुजीत कुमार सिंह, बीएओ मनोरंजन मिर्धा, एटीएम अमीर हेम्ब्रम सहित बड़ी संख्या में किसान मित्र उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किसान फसल बीमा के लिए क्या प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा?
किसान को फसल बीमा के लिए मात्र एक रुपये की प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा।
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