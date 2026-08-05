Jamtara News: डीसी ने किया ईवीएम-वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण
Jamtara News: जिला निर्वाचन पदाधिकारी आलोक कुमार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पंजी, सुरक्षा व्यवस्था, और सफाई पर ध्यान दिया गया। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए सुरक्षा के उपायों पर जोर दिया।
Jamtara News: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी आलोक कुमार ने मंगलवार को विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं वरीय अधिकारियों संग समाहरणालय परिसर अवस्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस में संधारित पंजी, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा की क्रियाशीलता, परिसर की साफ सफाई सहित विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में संबंधित अधिकारी को आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ईवीएम-वीवीपैट मशीनों का सुरक्षित संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसी उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नियमित अंतराल पर वेयर हाउस का निरीक्षण किया जाता है। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी कयूम अंसारी, अग्निशमन पदाधिकारी सुधीर कुमार सिंह सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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