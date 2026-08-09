Jamtara News: मिहिजाम में संत रविदास की पवित्र माटी का आगमन

Jamtara News: ​संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से आई पवित्र माटी का झारखंड भ्रमण के दौरान शनिवार को मिहिजाम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। यह पवित्र माटी राज्य के विभिन्न जिलों से होती हुई न्यू कॉलोनी पोखरतल्ला स्थित संत रविदास मंदिर परिसर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ इसका अभिनंदन किया। ​मंदिर परिसर में माटी के आगमन पर ढोल-नगाड़ों और संत रविदास जी के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इसके पश्चात आयोजित विशेष धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर पवित्र माटी की पूजा-अर्चना की और मत्था टेका। इस अवसर पर पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ संत रविदास जी के विचारों और उनकी शिक्षाओं को याद किया गया।