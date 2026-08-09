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Jamtara News: मिहिजाम में संत रविदास की पवित्र माटी का आगमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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Jamtara News: ​मिहिजाम, प्रतिनिधि।पवित्र माटी के मिहिजाम आगमन से पूरे नगर में भक्ति का वातावरण बना रहा। मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने मिलकर भजन-कीर्तन का आयोजन

Jamtara News: मिहिजाम में संत रविदास की पवित्र माटी का आगमन

Jamtara News: ​संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से आई पवित्र माटी का झारखंड भ्रमण के दौरान शनिवार को मिहिजाम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। यह पवित्र माटी राज्य के विभिन्न जिलों से होती हुई न्यू कॉलोनी पोखरतल्ला स्थित संत रविदास मंदिर परिसर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ इसका अभिनंदन किया। ​मंदिर परिसर में माटी के आगमन पर ढोल-नगाड़ों और संत रविदास जी के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इसके पश्चात आयोजित विशेष धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर पवित्र माटी की पूजा-अर्चना की और मत्था टेका। इस अवसर पर पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ संत रविदास जी के विचारों और उनकी शिक्षाओं को याद किया गया।

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​भक्तिमय माहौल और सामूहिक प्रार्थना:पवित्र माटी के मिहिजाम आगमन से पूरे नगर में भक्ति का वातावरण बना रहा। मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने मिलकर भजन-कीर्तन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं का मानना है कि संत रविदास जी की जन्मस्थली से आई इस माटी के दर्शन मात्र से ही असीम शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने संत रविदास जी के जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरुजी ने समाज से जात-पात, भेदभाव और ऊंच-नीच को मिटाकर प्रेम, भाईचारे और समानता का संदेश दिया था। उनकी पवित्र माटी का यह भ्रमण समाज में एकता और समरसता को मजबूत करने का एक अनूठा प्रयास है।

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