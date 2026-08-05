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Jamtara News: डीईओ ने किया भागवत झा इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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Jamtara News: जिला शिक्षा पदाधिकारी चार्ल्स हेंब्रम ने भागवत झा इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कॉलेज की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। डीईओ ने संतोषजनक स्थिति न मिलने पर प्राचार्य को फटकार लगाई और आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए।

Jamtara News: डीईओ ने किया भागवत झा इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण

Jamtara News: जिला शिक्षा पदाधिकारी चार्ल्स हेंब्रम ने मंगलवार को कुंडहित प्रखंड मुख्यालय स्थित भागवत झा इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कॉलेज की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। कई बिंदुओं पर संतोषजनक स्थिति नहीं मिलने पर डीईओ ने नाराजगी जताते हुए प्राचार्य श्यामली फौजदार को फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान डीईओ ने फिजिक्स एवं केमिस्ट्री लैब, पुस्तकालय, पुस्तक स्टॉक पंजी एवं वितरण पंजी, आईसीटी लैब, शिक्षकों की उपस्थिति पंजी, कक्षा संचालन का रूटीन चार्ट सहित अन्य अभिलेखों की जांच की। जांच के क्रम में कॉलेज की व्यवस्था अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। उन्होने प्राचार्य से सरकारी अनुदान (ग्रांट) की राशि के उपयोग की जानकारी लेते हुए स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है।

उन्होंने कहा कि निरीक्षण से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर विभाग को भेजा जाएगा। साथ ही कॉलेज प्रशासन को सभी कमियों को शीघ्र दूर कर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान प्राचार्य श्यामली फौजदार सहित कॉलेज के शिक्षक एवं कर्मी उपस्थित थे।

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