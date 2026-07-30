Jamtara News: चित्तरंजन में गोदाम के अंदर कैद स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास की प्रतिमा

Jamtara News: ​मिहिजाम। ​राजनीति की हवा बदलते ही प्रशासनिक महकमों का रंग कैसे बदलता है। इसका जीता-जागता नमूना इन दिनों चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना में देखने को मिल रहा है। जिस शहर और कारखाने की पहचान देश के महान स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम पर है। आज वहीं उनके सम्मान को दरकिनार कर दिया गया है। चिरेका प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली की सत्ता का रुख बदलते ही उनकी वफादारियों और प्राथमिकताओं का पैमाना भी रातों-रात बदल गया। ​सबसे बड़ा सवाल देशबंधु चित्तरंजन दास की प्रतिमा को लेकर उठ रहा है। स्थानीय लोगों और रेल कर्मियों का आरोप है कि देशबंधु की प्रतिमा को किसी दौर में सम्मानजनक स्थान से हटाकर कॉलोनी- 01 के एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया था, जो आज भी धूल फांक रही है। जिस महापुरुष के त्याग और राष्ट्रप्रेम के नाम पर इस प्रतिष्ठित रेल कारखाने की नींव रखी गई। उनकी प्रतिमा का यूं एक बंद कमरे में उपेक्षित पड़ा रहना शहरवासियों के दिलों को कचोट रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या चिरेका प्रशासन के पास इतिहास के इस महान नायक के लिए एक अदद मुकम्मल जगह भी नहीं बची है। सबसे बड़ी बात है कि चित्तरंजन के कॉलोनी- 01 में देशबंधु चित्तरंजन दास की प्रतिमा को गोदाम के भीतर कैद कर रखी गई है。