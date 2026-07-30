Jamtara News: चित्तरंजन में गोदाम के अंदर कैद स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास की प्रतिमा
Jamtara News: मिहिजाम में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना में देशबंधु चित्तरंजन दास की प्रतिमा को गलत स्थान पर रखने को लेकर नागरिकों, सामाजिक संगठनों और रेल यूनियनों में आक्रोश बढ़ रहा है। स्थानीय लोग प्रतिमा की पुनः स्थापना की मांग कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि सरकार की प्राथमिकताएं बदल गई हैं।
Jamtara News: मिहिजाम। राजनीति की हवा बदलते ही प्रशासनिक महकमों का रंग कैसे बदलता है। इसका जीता-जागता नमूना इन दिनों चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना में देखने को मिल रहा है। जिस शहर और कारखाने की पहचान देश के महान स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम पर है। आज वहीं उनके सम्मान को दरकिनार कर दिया गया है। चिरेका प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली की सत्ता का रुख बदलते ही उनकी वफादारियों और प्राथमिकताओं का पैमाना भी रातों-रात बदल गया। सबसे बड़ा सवाल देशबंधु चित्तरंजन दास की प्रतिमा को लेकर उठ रहा है। स्थानीय लोगों और रेल कर्मियों का आरोप है कि देशबंधु की प्रतिमा को किसी दौर में सम्मानजनक स्थान से हटाकर कॉलोनी- 01 के एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया था, जो आज भी धूल फांक रही है। जिस महापुरुष के त्याग और राष्ट्रप्रेम के नाम पर इस प्रतिष्ठित रेल कारखाने की नींव रखी गई। उनकी प्रतिमा का यूं एक बंद कमरे में उपेक्षित पड़ा रहना शहरवासियों के दिलों को कचोट रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या चिरेका प्रशासन के पास इतिहास के इस महान नायक के लिए एक अदद मुकम्मल जगह भी नहीं बची है। सबसे बड़ी बात है कि चित्तरंजन के कॉलोनी- 01 में देशबंधु चित्तरंजन दास की प्रतिमा को गोदाम के भीतर कैद कर रखी गई है。
प्रतिमा पुनः स्थापित करने की मांग तेज:
देशबंधु के इस अनादर को लेकर चित्तरंजन के आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों और रेल यूनियनों में भारी आक्रोश पनप रहा है। अब यह मांग जन-आंदोलन का रूप लेती जा रही है कि देशबंधु चित्तरंजन दास की प्रतिमा को तुरंत उस अंधेरी कोठरी से बाहर निकाला जाए और परिसर के मुख्य एवं गरिमापूर्ण स्थान पर पूरे सम्मान के साथ उनकी प्रतिमा को पुनः स्थापित की जाए। स्थानीय निवासियों का स्पष्ट कहना है कि सरकारें आती-जाती रहेंगी और राजनीतिक एजेंडे बदलते रहेंगे, लेकिन शहर की ऐतिहासिक पहचान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि जनभावनाओं के इस उफान के बाद चिरेका प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागता है या फिर सत्ता के रंग में रंगा यह रवैया यूं ही बरकरार रहता है।
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