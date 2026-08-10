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Jamtara News: सुल्तानगंज के लिए रवाना होते कांवरियों का जत्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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Jamtara News: नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र से रविवार को कांवरियों का एक जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। कांवरियों ने स्थानीय मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद जल लेकर 105 किलोमीटर की दूरी तय कर देवघर पहुंचेंगे, जहां वे बाबा वैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण करेंगे। इसके बाद वे बाबा दुखिया महादेव मंदिर में भी जलार्पण करेंगे।

Jamtara News: सुल्तानगंज के लिए रवाना होते कांवरियों का जत्था

Jamtara News: नारायणपुर। नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र से रविवार को दर्जनों कांवरियों का जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। सुल्तानगंज रवाना होने से पूर्व कांवरियों के जत्था ने सर्वप्रथम स्थानीय दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर में माथा टेकने के बाद हर हर महादेव, बोलबम, जय बाबा वैद्यनाथ, बाबा नगरिया दूर है जाना जरूर है जैसे जयकारे लगाया। इसके पश्चात कांवरियों का जत्था वाहनों से सुल्तानगंज के लिए रवाना हो गया। जहां पहुंचने के बाद वहां उत्तर वाहिनी गंगा से जल भर कर कांवर लेकर पदयात्रा करते हुए 105 किलो मीटर की दूरी तय कर देवघर पहुंचेंगे और बैद्यनाथ धाम में द्वादश ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण करने के बाद बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंच कर वहां जलार्पण करेंगे।

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इसके पश्चात पुनः घर वापसी के बाद सावन पूर्णिमा के दिन करमदहा स्थित बाबा दुखिया महादेव मंदिर में जलार्पण कर पूजा अर्चना करेंगे।

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