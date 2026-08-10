Jamtara News: भैयाडीह में धूमधाम से हुई बाबा दूबे की पूजा
Jamtara News: नारायणपुर,प्रतिनिधि। नारायणपुर प्रखंड के भैयाडीह गांव में सोमवार को बाबा दूबे की पूजा हर्षोल्लास और
Jamtara News: नारायणपुर, प्रतिनिधि। नारायणपुर प्रखंड के भैयाडीह गांव में सोमवार को बाबा दूबे की पूजा हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ धूमधाम से मनाई गई। पूजा को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं में उत्साह रहा। पुजारी परितोष तिवारी ने विधि-विधान और निष्ठापूर्वक बाबा दूबे की पूजा-अर्चना कराई। पूजा में नारायणपुर प्रखंड के अलावा आसपास के अन्य प्रखंडों से भी श्रद्धालु पहुंचे और बाबा दूबे की पूजा-अर्चना की। पूजा संपन्न होने के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में खीर, फल और पकवान का वितरण किया गया। पूजा के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। पूजा के सफल आयोजन में मंटू तिवारी, सुनील तिवारी, सचिन पाठक, भानु तिवारी, किशोरी पंडित, गुलटेंन यादव, मदन मंडल सहित अन्य लोगों का सराहनीय योगदान रहा।
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