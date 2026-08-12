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Jamtara News: जनता दरबार में प्राप्त 82 प्रतिशत शिकायतों का हुआ निष्पादन, डीसी ने कहा लोगों की समस्याओं का हो क्वालिटी डिस्पोजल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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Jamtara News: डीसी आलोक कुमार ने जनता दरबार में 485 मामलों की समीक्षा की, जिसमें से 398 का निष्पादन हो चुका है। उन्होंने शिकायतों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया और लंबित मामलों को शीघ्र हल करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, समाज कल्याण से जुड़े मामलों पर नाराजगी जताई।

Jamtara News: जनता दरबार में प्राप्त 82 प्रतिशत शिकायतों का हुआ निष्पादन, डीसी ने कहा लोगों की समस्याओं का हो क्वालिटी डिस्पोजल

Jamtara News: डीसी आलोक कुमार ने आवासीय कार्यालय प्रकोष्ठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों एवं उसके निष्पादन की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में उन्होंने पाया कि जनता दरबार में कुल 485 मामले आए, जिसमें से 398 मामलों का निष्पादन हो चुका है, जबकि 87 आवेदन प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार 82.06 प्रतिशत मामले निष्पादित किए जा चुके हैं। डीसी ने कहा कि इस समीक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों की समस्याओं का क्वालिटी डिस्पोजल हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायतों, आवेदनों का सही से निस्तारण करें। जो भी शिकायतकर्ता हैं, उन्हें फोन पर उनके आवेदन पर हुई कृत कार्रवाई से अवगत कराएं।

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ताकि प्रशासन के प्रति लोगों में विश्वास बढ़े। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु निर्देश दिए। उन्होंने नाला अंचल से अतिक्रमण से जुड़े मामले को अविलंब निष्पादन हेतु निर्देश दिया। इसके अलावा डिस्प्यूटेड बिजली बिल पर यथोचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ प्रतिवेदन देकर कंप्लायंस नहीं समझे, बल्कि जमीनी स्तर पर निस्तारण सुनिश्चित करें।इसके अलावा उन्होंने समाज कल्याण से जुड़े लंबित आवेदनों एवं लिपिक के प्रभार का आदान प्रदान में शिथिलता को लेकर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही उप विकास आयुक्त को उन्होंने निर्देश दिया कि 02 दिन के अन्दर अपने पर्यवेक्षण में प्रभार आदान प्रदान करवाएं। साथ ही किस स्तर पर यह लापरवाही हुई इसकी जांच कर जांच प्रतिवेदन दें। वीडीयो कांफ्रेंसिंग में डीडीसी असीम किस्पोट्टा, परियोजना निदेशक आईटीडीए जुगनू मिंज, एसी पूनम कच्छप, एसडीओ अनंत कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी सत्यप्रकाश, डीएसओ कयूम अंसारी, डीपीआरओ पंकज कुमार रवि, डीएसडब्लूओ कलानाथ सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं संबंधित बीडीओ, सीओ व अन्य जुड़े।

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