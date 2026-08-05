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Jamtara News: जनता दरबार में डीसी ने 45 फरियादियों की सुनी समस्याएं, कई का हुआ समाधान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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Jamtara News: डीसी आलोक कुमार ने जनता दरबार में आमजनों की समस्याओं और शिकायतों को सुना। 45 से अधिक लोगों ने समस्याएं जैसे मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना की राशि, भूमि विवाद, दिव्यांगता पेंशन आदि उठाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदनों का निष्पादन एक सप्ताह में किया जाए।

Jamtara News: जनता दरबार में डीसी ने 45 फरियादियों की सुनी समस्याएं, कई का हुआ समाधान

Jamtara News: डीसी आलोक कुमार ने मंगलवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन कर आमजनों की समस्याओं व शिकायतों को सुना। आयोजित जनता दरबार में जिलेभर से आये करीब 45 से अधिक आमजनों ने अपनी समस्याओं व शिकायतों को डीसी के समक्ष रखा। जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने, भूमि विवाद, आपसी बंटवारा, अवैध रूप से कब्जा, प्रधान द्वारा प्रताड़ित किए जाने, दिव्यांगता पेंशन योजना से जोड़ने, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना, नाली की मरम्मती, अंचल कार्यालय से नकल नहीं मिलने, कम मात्रा में राशन (चना दाल) देने की शिकायत, रास्ता निर्माण, आवास की समस्या, दूसरी किस्त नहीं मिलने, भू अर्जन मुआवजा आदि से संबंधित समस्याओं को सुना।

शिकायतों का समाधान

साथ ही उन्होंने प्राप्त आवेदनों के निष्पादन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवेदनो को अग्रसारित करते हुए एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करने एवं उपायुक्त कार्यालय को अवगत कराने का निर्देश दिया। वहीं मौके पर कई शिकायतों को ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। जनता दरबार में मुख्यमंत्री मईया सम्मान से जुड़े कई आवेदन सामने आए, जिसमें से कई महिलाओं ने बताया कि उनका नाम मईया सम्मान योजना से अधिक उम्र बताते हुए काट दिया गया है, इसके अलावा अयोग्य बताते हुए अंचल से नाम काट दिया गया है। डीसी ने आश्वासन दिया कि अगर गलत नाम काट दिया गया है तो इसकी जांच होगी एवं कार्रवाई भी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि पोर्टल खुलने पर अन्य सभी योग्य लाभुकों का नाम को जोड़ जाएगा। जिसमें आए एक फरियादी ने बताया कि जामताड़ा अंचल कार्यालय से वे नकल लेने के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। किंतु अंचल कार्यालय से नहीं दिया जा रहा है। डीसी ने इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि 01 दिन के अन्दर उक्त दस्तावेज को संबंधित फरियादी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

सामान्य प्रश्न

डीसी आलोक कुमार ने जनता दरबार में कितने लोगों की समस्याएं सुनीं?
डीसी आलोक कुमार ने लगभग 45 से अधिक आमजनों की समस्याएं सुनीं।
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