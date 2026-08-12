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Jamtara News: जनता दरबार में 40 से अधिक फरियादियों ने लगाई गुहार, कई समस्याओं का डीसी ने किया समाधान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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Jamtara News: डीसी आलोक कुमार ने जनता दरबार में आमजनों की समस्याओं को सुना। 40 आमजन अपनी शिकायतें लेकर पहुँचे, जिनमें बिजली बिल, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और मनचले लड़कों से परेशानियों जैसी समस्याएँ थीं। डीसी ने अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

Jamtara News: जनता दरबार में 40 से अधिक फरियादियों ने लगाई गुहार, कई समस्याओं का डीसी ने किया समाधान

Jamtara News: डीसी आलोक कुमार ने मंगलवार को कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार में आयोजित कर आमजनों की समस्याओं व शिकायतों को सुना। आयोजित जनता दरबार में जिलेभर से आये करीब 40 की संख्या में आमजनों ने अपनी समस्याओं व शिकायतों को उनके समक्ष रखा। जिसमें मुख्य रूप से बिजली बिल, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अपने पुत्र द्वारा बुजुर्ग व्यक्ति को प्रताड़ित किए जाने, आंगनवाड़ी चयन से जुड़े मामले, विद्यालय में शिक्षण कार्य लापरवाही एवं एमडीएम संचालन में अनियमितता, भूमि विवाद, युवती को मनचले युवक द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से परेशान करने सहित विभिन्न शिकायतों को सुना। साथ ही उन्होंने प्राप्त आवेदनों के निष्पादन हेतु संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करने एवं उपायुक्त कार्यालय को अवगत कराने का निर्देश दिया। जबकि मौके पर कई शिकायतों को ऑन द स्पॉट निष्पादन किया।

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जनता दरबार में समस्याएँ

जनता दरबार में अपने बच्चे के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने की आस लेकर पहुंचे दंपत्ति ने बताया कि उनके बच्चे का जन्म से ही हाथ टेढ़ा है। उन्होंने उक्त बच्चे के दिव्यांगता प्रमाण पत्र हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया। साथ ही 12 तारीख को सदर अस्पताल में कैंप का आयोजन किए जाने की जानकारी दी। वही बेटे द्वारा बुजुर्ग पिता को प्रताड़ित किए जाने की शिकायत पर डीसी ने अनुमंडल पदाधिकारी को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया।

युवती की शिकायत

इस क्रम में एक युवती ने बताया कि उनकी शादी तय हो चुकी है। दो मनचले लड़के सोशल मीडिया पर उनके बारे में गलत गलत जानकारी प्रेषित कर रहे हैं। जिससे वो और उनके परिजन काफी आहत और परेशान हैं। उन्होने युवती की समस्या को सुनकर पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच कर संबंधित युवकों को चिह्नित कर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एसडीओ कोर्ट में ऐनीमल क्रुएल्टी एक्ट के लंबित मामले में पशुपालक द्वारा लगाई गुहार पर डीसी ने एसडीओ से फोन पर जानकारी लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए 02 दिनों के अंदर ऑर्डर पारित करने एवं पशु को रिलीज करने का निर्देश दिया।

पूछे जाने वाले प्रश्न

डीसी आलोक कुमार ने जनता दरबार में कितनी समस्याएँ सुनीं?
डीसी आलोक कुमार ने जनता दरबार में करीब 40 आमजनों की समस्याएँ सुनीं।
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