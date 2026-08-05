Jamtara News: डॉ बिशेश्वर खां की 12वीं स्मरण सभा पर होगा पदयात्रा : सीपीआई

Jamtara News: प्रखंड के लायकापुर में मंगलवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की बैठक परितोष पातर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आगामी 6 अगस्त से प्रखंड मुख्यालय से विभिन्न पंचायतों तक निकाली जाने वाली पदयात्रा की रूपरेखा एवं कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

साथ ही 8 अगस्त को झारखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉ बिशेश्वर खां की 12वीं स्मरण सभा की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बताया कि 6 अगस्त से शुरू होने वाली पदयात्रा के माध्यम से जल, जंगल और जमीन पर अधिकार की रक्षा, संगठन को मजबूत करने तथा आम जनता की विभिन्न समस्याओं को लेकर जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।

जन हित मुद्दे

पदयात्रा के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों, बढ़ती महंगाई, अवैध बालू एवं कोयला खनन, छात्र-युवाओं की बेरोजगारी, परीक्षा प्रश्नपत्र लीक, भ्रष्टाचार और अफसरशाही के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। इसके अलावा जामताड़ा जिले को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने तथा अजय बराज कैनाल का पानी अविलंब किसानों के खेतों तक पहुंचाने सहित अन्य जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 8 अगस्त को लायकापूर में झारखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉ बिशेश्वर खां की 12वीं स्मरण सभा आयोजित की जाएगी। मौके पर पार्टी नेता कन्हाई चंद्र माल पहाड़िया, गौतम खां, बादल मंडल, हिरेण बाउरी, सुरेश सोरेन, मंटू बागती, नदिया मंडल, दयामय माल, गोपी मंडल, नकुल घोष, जीतेन घोड़ई सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे।