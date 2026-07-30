Jamtara News: हत्या के आरोपित के सुने घर में चोरी, एक गिरफ्तार
Jamtara News: करमाटांड़ थाना क्षेत्र के चरकीपहाड़ी गांव में हत्या के आरोपित के सूने घर में चोरी हो गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और चोरी का कुछ सामान, जैसे चांदी के आभूषण और सिलाई मशीन, बरामद किया है। घटना की जांच जारी है।
Jamtara News: करमाटांड़, प्रतिनिधि। करमाटांड़ थाना क्षेत्र के चरकीपहाड़ी गांव में हत्या के एक मामले में जेल में बंद आरोपित के सूने घर में चोरी का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है तथा चोरी का कुछ सामान भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, चरकीपहाड़ी निवासी गेंदों पोद्दार, बजरंगी पोद्दार समेत अन्य लोग हत्या के मामले में जेल में हैं। इसी दौरान उनके खाली पड़े घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर गांव के ही केशव पोद्दार एवं अन्य लोगों पर चोरी करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि घर से फ्रिज, एलईडी टीवी, सिलाई मशीन, बर्तन, सोने-चांदी के आभूषण, 8 हजार रुपये नकद समेत अन्य सामान चोरी कर लिया गया।
पुलिस की कार्रवाई
इस संबंध में बेबी देवी के लिखित आवेदन पर करमाटांड़ थाना कांड संख्या 56/26 दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 331(4) एवं 305 (घर में घुसकर चोरी) सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
गिरफ्तारी
थाना प्रभारी अलखनाथ चौबे के निर्देश पर एसआई विकास कुमार तिवारी ने पुलिस बल के साथ छापेमारी कर सारठ (देवघर) से आरोपित केशव पोद्दार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से चांदी के आभूषण, सिलाई मशीन समेत चोरी का कई सामान बरामद किया है। मामले में अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है।
प्रश्नोत्तर
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