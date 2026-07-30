Jamtara News: हत्या के आरोपित के सुने घर में चोरी, एक गिरफ्तार

Jamtara News: करमाटांड़, प्रतिनिधि। करमाटांड़ थाना क्षेत्र के चरकीपहाड़ी गांव में हत्या के एक मामले में जेल में बंद आरोपित के सूने घर में चोरी का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है तथा चोरी का कुछ सामान भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, चरकीपहाड़ी निवासी गेंदों पोद्दार, बजरंगी पोद्दार समेत अन्य लोग हत्या के मामले में जेल में हैं। इसी दौरान उनके खाली पड़े घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर गांव के ही केशव पोद्दार एवं अन्य लोगों पर चोरी करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि घर से फ्रिज, एलईडी टीवी, सिलाई मशीन, बर्तन, सोने-चांदी के आभूषण, 8 हजार रुपये नकद समेत अन्य सामान चोरी कर लिया गया।