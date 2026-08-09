Jamtara News: मिट्टी डालकर बंद रास्ते से गुजरने के दरम्यान फंसा ट्रक; घंटों जाम

Jamtara News: फतेहपुर-मसलिया प्रखंड की सीमा पर बनगड़ी और रागदापाड़ा के बीच शिला नदी पर क्षतिग्रस्त पुल के कारण लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर पुल के दोनों ओर मिट्टी डालकर रास्ता बंद किए जाने के बावजूद शनिवार को एक ट्रक चालक ने जबरन रास्ता पार करने की कोशिश की। मिट्टी में ट्रक फंस जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। इस कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और स्कूली बच्चों समेत बाइक व साइकिल सवारों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। लंबा चक्कर बचाने के चक्कर में ट्रक चालक ने बंद रास्ते से वाहन निकालने का प्रयास किया। लेकिन ट्रक मिट्टी में धंसकर फंस गया। देखते ही देखते रास्ते पर वाहनों की कतार लग गई। स्कूल जाने और छुट्टी के बाद घर लौट रहे कई बच्चे भी जाम में फंसे रहे। राहगीरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल शिला नदी पर बना पुल 16 जुलाई 2025 को एक पीलर धंसने के बाद क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से पुल से आवागमन बंद कर दिया था। पुल बंद होने के कारण फतेहपुर, देवघर, मधुपुर और गिरिडीह की ओर आने-जाने वाले लोगों को लंबा वैकल्पिक रास्ता तय करना पड़ रहा है。