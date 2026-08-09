Jamtara News: मिट्टी डालकर बंद रास्ते से गुजरने के दरम्यान फंसा ट्रक; घंटों जाम
Jamtara News: फतेहपुर-मसलिया प्रखंड में शिला नदी पर पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक चालक द्वारा बंद रास्ते से गुजरने का प्रयास करने से जाम लग गया, जिससे स्कूली बच्चे और राहगीर घंटों फंसे रहे। प्रशासन ने नए पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन कार्य में देरी हो रही है।
Jamtara News: फतेहपुर-मसलिया प्रखंड की सीमा पर बनगड़ी और रागदापाड़ा के बीच शिला नदी पर क्षतिग्रस्त पुल के कारण लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर पुल के दोनों ओर मिट्टी डालकर रास्ता बंद किए जाने के बावजूद शनिवार को एक ट्रक चालक ने जबरन रास्ता पार करने की कोशिश की। मिट्टी में ट्रक फंस जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। इस कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और स्कूली बच्चों समेत बाइक व साइकिल सवारों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। लंबा चक्कर बचाने के चक्कर में ट्रक चालक ने बंद रास्ते से वाहन निकालने का प्रयास किया। लेकिन ट्रक मिट्टी में धंसकर फंस गया। देखते ही देखते रास्ते पर वाहनों की कतार लग गई। स्कूल जाने और छुट्टी के बाद घर लौट रहे कई बच्चे भी जाम में फंसे रहे। राहगीरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल शिला नदी पर बना पुल 16 जुलाई 2025 को एक पीलर धंसने के बाद क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से पुल से आवागमन बंद कर दिया था। पुल बंद होने के कारण फतेहपुर, देवघर, मधुपुर और गिरिडीह की ओर आने-जाने वाले लोगों को लंबा वैकल्पिक रास्ता तय करना पड़ रहा है。
नौ februari को शुरू हुआ था मिट्टी जांच:
नई पुल के निर्माण की दिशा में नौ फरवरी 2026 को मिट्टी जांच (सॉयल टेस्ट) शुरू की गई थी। इससे ग्रामीणों में उम्मीद जगी थी कि जल्द ही नए पुल का निर्माण शुरू होगा। लेकिन कई माह बीतने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से लोगों की परेशानी बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने सुरक्षा के लिए रास्ता बंद किया है। लेकिन बड़े वाहनों को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से चालक जबरन बंद रास्ते से निकलने का प्रयास करते हैं। इससे छोटे वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नए पुल का निर्माण जल्द शुरू कराने तथा निर्माण होने तक बंद रास्ते पर बड़े वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए ठोस व्यवस्था करने की मांग की है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।