Jamtara News: बीएलबीसी की बैठक में नीलाम पत्र, पेंशन और पीएम किसान की समीक्षा

Jamtara News: मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी जमाले राजा की अध्यक्षता में बीएलबीसी की बैठक हुई, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पीएम किसान योजना और बैंकिंग से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। बीडीओ ने निर्देश दिया कि मृत्यु के मामले में अनुदान की वसूली सुनिश्चित की जाए, और बैंक से ऋण के मामलों पर भी चर्चा की गई।

Jamtara News: मंगलवार को प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी जमाले राजा की अध्यक्षता में बीएलबीसी की बैठक हुई। बैठक में नीलाम पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पीएम किसान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं एवं बैंकिंग से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई।

बैठक की समीक्षा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभुकों की स्थिति की समीक्षा करते हुए बीडीओ ने निर्देश दिया कि किसी लाभुक की मृत्यु होने की स्थिति में संबंधित प्रक्रिया पूरी करते हुए अनुदान अथवा गलत तरीके से भुगतान हुई राशि की वसूली/जमा से संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं पीएम किसान योजना के तहत मृत लाभुकों से संबंधित राशि को नियमानुसार सरकार के खाते में जमा कराने का निर्देश दिया गया।

ऋण मामले पर चर्चा बैठक में बैंक से ऋण लेने वाले वैसे लाभुक, जो समय पर ऋण चुकता नहीं कर पा रहे हैं, उनके विरुद्ध नीलाम पत्र की कार्रवाई से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई। बताया कि बैंक द्वारा नीलाम पत्र संबंधित प्रतिवेदन अंचल कार्यालय को भेजा जाता है, जिसके बाद संबंधित लाभुक को नोटिस उपलब्ध कराया जाता है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश बीडीओ ने नीलाम पत्र से जुड़े मामलों में रजिस्टर-9 एवं रजिस्टर-10 का मिलान कर अभिलेखों को अद्यतन रखने का निर्देश दिया। इसके अलावा बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सहित अन्य बैंकिंग मामलों की भी समीक्षा की गई। बताया कि कई लाभुकों द्वारा लंबित राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई करते हुए लंबित मामलों का निष्पादन करने पर जोर दिया गया। मौके पर प्रधान लिपिक शिव कुमार हेंब्रम के अलावा विभिन्न बैंकों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे。