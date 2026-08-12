Jamtara News: भाजपा का झारखंड बंद जामताड़ा में पूरी तरह फ्लॉप : प्रदीप मंडल
Jamtara News: भाजपा द्वारा आहूत झारखंड बंद जामताड़ा में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। बंद के दौरान शहर में जनजीवन सामान्य था, बाजार और दुकानें खुली रहीं, और वाहनों का परिचालन भी सामान्य रहा। झामुमो के प्रदीप मंडल ने भाजपा पर राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाया।
Jamtara News: भाजपा द्वारा आहूत झारखंड बंद जामताड़ा में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। मंगलवार को बंद के दौरान शहर में जनजीवन सामान्य रहा। बाजार और दुकानें रोज की तरह खुली रहीं। जबकि वाहनों का परिचालन भी सामान्य रूप से जारी रहा। बंद के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ता कहीं भी बड़ी संख्या में बंद कराते नजर नहीं आए। यह बातें झामुमो जिला समिति सदस्य सह कोषाध्यक्ष प्रदीप मंडल ने कही।
झामुमो का आरोप
उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को रांची में हुए छात्र आंदोलन के दौरान भाजपा पर बिहार, बंगाल और छत्तीसगढ़ से कार्यकर्ताओं को बुलाकर आंदोलन में शामिल कराने और माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। लेकिन भाजपा ने इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कर उपद्रव कराने की कोशिश की।
सरकार के कदम
हालांकि, सरकार ने छात्रों की जायज मांगों को मानते हुए समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया है। उन्होने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन का हवाला देते हुए भाजपा से सवाल किया कि उस समय छात्रों के साथ कथित कार्रवाई के विरोध में भाजपा नेताओं ने आंदोलन या बंद का आयोजन क्यों नहीं किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा को इस पर जनता को जवाब देना चाहिए।
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