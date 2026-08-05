Jamtara News: संगठन विस्तार पर मंथन के लिए हुई भाजपा की बैठक, एसआईआर को लेकर हुई चर्चा
Jamtara News: भारतीय जनता पार्टी की कुंडहित मंडल की बैठक स्थानीय मुख्यालय में आयोजित की गई। इसमें संगठन को बूथ स्तर पर सशक्त बनाने, एसआईआर अभियान की सफलता और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार पर चर्चा हुई। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी माधव चंद्र महतो ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने और योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी।
Jamtara News: भारतीय जनता पार्टी कुंडहित मंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यालय स्थित बांस पड़ाव में मंडल अध्यक्ष वरुण मंडल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को सफल बनाने तथा केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में उपस्थित लोग
बैठक में मुख्य रूप से भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी माधव चंद्र महतो उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की वास्तविक ताकत बूथ स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं से ही आती है। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने-अपने बूथ पर सक्रिय रहकर संगठन को मजबूत करने तथा आम लोगों तक केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को गंभीरता से संचालित करने पर बल देते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी कार्यकर्ताओं को समन्वय के साथ अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विचार-विमर्श किया गया तथा कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान को और तेज करने का आह्वान किया गया।
उपस्थित भाजपा पदाधिकारी
इस अवसर पर मंडल प्रतिनिधि जगाबंधु घोष, गया प्रसाद मंडल, देबू बनर्जी, जुद्धपति सिंह उर्फ फूचू, रत्नाकर माजी, राजीव नायक, हृदय दास, काजल मंडल, अर्जुन घोष, सयलन घोष सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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