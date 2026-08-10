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Jamtara News: धोबी महासंघ की बैठक में नाला प्रखंड कमेटी का गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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Jamtara News: नाला। प्लस टू उच्च विद्यालय नाला परिसर में एक बैठक हुई जिसमें अखिल भारतीय धोबी महासंघ के सदस्यों ने नाला प्रखंड कमेटी का गठन किया। बैठक में विभिन्न पदों के लिए सदस्यों का चयन किया गया। महासंघ का उद्देश्य धोबी समाज के सदस्यों को एकत्रित करना और उनके हितों की रक्षा करना बताया गया।

Jamtara News: धोबी महासंघ की बैठक में नाला प्रखंड कमेटी का गठन

Jamtara News: नाला। प्लस दो उच्च विद्यालय नाला परिसर में रविवार को अखिल भारतीय धोबी महासंघ के बैनर तले नाला एवं कुंडहित प्रखंड के सदस्यों की बैठक हुई। महासंघ के जामताड़ा जिला अध्यक्ष कार्तिक रजक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नाला प्रखंड कमेटी का गठन किया गया। जिसमें अध्यक्ष के रूप में विश्वम्भर मंडल, सचिव आनंद मंडल, कोषाध्यक्ष पंकज मंडल, उपाध्यक्ष विश्वजीत मंडल, संयुक्त सचिव के रूप में पूर्ण चन्द्र मंडल का चयन सर्वसम्मति से किया गया।

कमेटी की गठन प्रक्रिया

नाला प्रखंड कमेटी द्वारा अगले कुछ दिनों में कुंडहित एवं फतेहपुर प्रखंड कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा 23 अगस्त को मिहिजाम में प्रस्तावित जिला अधिवेशन में जिले के सभी प्रखंडों से अधिक से अधिक की संख्या में भाग लेने का अपील की गई।

जिला अध्यक्ष कार्तिक रजक ने बताया कि इस महासंघ का उद्देश्य भारत में बसे धोबी समाज के सभी लोगों को एक मंच में लाना है। साथ हीं अपने समाज के हितों का रक्षा करना है। बैठक में प्रसेनजीत मंडल, राधा विनोद मंडल, तारक नाथ मंडल, बामा पद मंडल, जगन्नाथ मंडल, उत्तम कुमार मंडल, विश्वम्भर मंडल, पंकज मंडल, स्वपन मंडल, आनंद मंडल, विश्वजीत मंडल, गौरांग मंडल पूर्व जिला परिषद भजहरि मंडल, जिला सचिव सुरेश रजक एवं जिला कोषाध्यक्ष बंशीधर रजक उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किसका अध्यक्षता किया?
महासंघ के जामताड़ा जिला अध्यक्ष कार्तिक रजक ने अध्यक्षता की।
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