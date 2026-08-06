Jamtara News: 15 माह से नहीं मिला मानदेय बीडीओ को सौंपा ज्ञापन
Jamtara News: कुंडहित प्रखंड कार्यालय में एमएस राइडर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मियों ने 15 महीने से लंबित मानदेय का भुगतान कराने की मांग की। उन्होंने बीडीओ को आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि अप्रैल 2025 से वेतन नहीं मिला। कर्मियों ने आर्थिक संकट के चलते शीघ्र समाधान की अपील की।
Jamtara News: प्रखंड कार्यालय कुंडहित में बाह्य स्रोत एजेंसी एमएस राइडर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, रांची के तहत कार्यरत कंप्यूटर सहायक एवं एमटीएस कर्मियों ने पिछले 15 माह से लंबित मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन सौंपा। आवेदन में कर्मियों ने बताया कि उनका मानदेय अप्रैल 2025 से अब तक नहीं मिला है। लगातार 15 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण वे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार का भरण-पोषण करना भी मुश्किल हो गया है और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।कर्मियों
ने बीडीओ से उनकी स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए 15 माह का लंबित मानदेय जल्द से जल्द भुगतान कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन पर कंप्यूटर सहायक एवं एमटीएस कर्मियों के हस्ताक्षर भी हैं। कर्मियों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन उनकी समस्या का शीघ्र समाधान करेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।