टाटा ग्रुप जमशेदपुर में करेगा 11,000 करोड़ रु का निवेश, बनेंगे हाइड्रोजन ट्रक; हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर भी जोर
चंद्रशेखरन ने जानकारी दी है कि टाटा स्टील झारखंड में एडवांस 'ग्रीन स्टील' टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए 11,000 करोड़ का निवेश करेगी। उन्होंने आगे कहा, हमने इस टेक्नोलॉजी को डेललप किया है। इससे स्टील का उत्पादन और भी बेहतर होगा और कार्बन उत्सर्जन प्रदूषण में काफी कमी आएगी।'
टाटा समूह झारखंड में कई नए क्षेत्रों में बड़ा निवेश करने जा रहा है जिससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से मुलाकात की। ये बैठक सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर हुई। मुलाकात के बाद चंद्रशेखरन कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री संग विकास योजनाओं पर काफी चर्चा हुई। टाटा समूह जमशेदपुर में हाइड्रोजन ट्रक की मैन्यफैक्चरिंग करेगा और इसके साथ ही हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भारी निवेश करेगा। इसके साथ ही समूह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) का दायरा बढ़ाएगा।
जमशेदपुर के 187वें संस्थापक दिवस के अवसर पर उन्होंने शहरवासियों को सौगात देते हुए कहा कि 'जमशेदपुर में आज 'दिवाली' जैसा माहौल है। हम जमशेदपुर में फिर से अपने काम का विस्तार कर रहे हैं। टाटा समूह ने झारखंड में एडवांस टेक्नोलॉजी में 11,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। हमारी मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक हुई। हमने झारखंड की विकास योजनाओं पर चर्चा की। पूरा टाटा समूह झारखंड में उनके साथ साझेदारी करेगा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में मिलकर काम करेगा। झारखंड के विकास में टाटा समूह अपनी पूरी भागीदारी निभाना के लिए तैयार है। समूह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) का दायरा बढ़ाया जाएगा।'
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नॉलेज इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है क्योंकि यह एक दिन का निर्णय नहीं है, इसलिए हम चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहां के युवाओं के कौशल विकास में टाटा समूह राज्य सरकार के साझेदार की भूमिका निभाएगी। ताकि, आज की जरूरत के हिसाब से उनके कौशल को निखार कर तैयार किया जा सके।'
एडवांस 'ग्रीन स्टील' टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा
मुलाकात को लेकर क्या बोले सीएम?
मुलाकात को लेकर हेमंत सोरेन ने कहा कि टाटा समूह ने अपने सफर की शुरुआत इसी राज्य से की थी और समूह को परिवार जैसा बताया। उन्होंने कहा 'झारखंड की महान धरा टाटा समूह की जन्मभूमि है। इसलिए इस महान राज्य और टाटा समूह का रिश्ता किसी समझौते या कागज पर लिखी साझेदारी से कहीं अधिक गहरा है। यह विश्वास, संस्कार और साझा इतिहास का संबंध है। आज रांची में ग्रुप चेयरमैन का स्वागत करते हुए मन में एक आत्मीयता का भाव था जैसे घर का कोई अपना, जिसने दुनिया देखी, सफलता पाई, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया और अपने लोगों के बीच लौटकर खड़ा हो।'
उन्होंने आगे कहा 'टाटा समूह ने झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को केवल उद्योग नहीं दिया; उन्होंने कार्य संस्कृति दी, विश्वविख्यात संस्थान दिए और मानवीय गरिमा का भाव दिया। उनकी सोच केवल रोज़गार तक सीमित नहीं रही, बल्कि आत्मसम्मान और समाज निर्माण से जुड़ी रही है। आने वाला समय हमारे युवाओं के सपनों का है। हम चाहते हैं कि झारखंड की मिट्टी से निकली प्रतिभा यहीं अवसर पाए, यहीं ज्ञान का सृजन करे और यहीं से दुनिया को दिशा दे। इसलिए अब हमारे अपने परिवार के सदस्य टाटा समूह के साथ राज्य के संबंधों को और अधिक सुदृढ़ता और आत्मीयता के साथ आगे बढ़ाने का समय है। यह केवल विकास का नहीं, विश्वास और अपनेपन का गठबंधन है। और यही भाव झारखंड और टाटा समूह को एक संवेदनशील, सशक्त और ज्ञान समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगा।
