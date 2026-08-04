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Jamshedpur News: गोविंदपुर के युवको ने बाबाधाम में लगाया सेवा शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में गोविंदपुर के युवकों की टीम ने कांवड़िया की सेवा के लिए बागबाधाम मार्ग पर सहायता शिविर लगाया। विधायक सरयू राय और मंत्री श्रवण कुमार ने शिविर का उद्घाटन किया। यह शिविर पूरे श्रावण मास तक चलेगा, जिसमें कांवड़ियों को मुफ्त भोजन, विश्राम, पेयजल, दवा और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।

गोविंदपुर के युवको ने बाबाधाम में लगाया सेवा शिविर
गोविंदपुर के युवको ने बाबाधाम में लगाया सेवा शिविर

Jamshedpur News: जमशेदपुर। कांवड़िया की सेवा के लिए गोविंदपुर के युवको की टीम एक सेवा संस्था ने बाबाधाम के मार्ग में सहायता शिविर लगाया है। शिविर में पहुंचकर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने भी कांवड़ियों की सेवा में सहयोग किया और संस्था सदस्यों के प्रयास की सराहना की है। संस्था के अजय कुमार ने बताया कि, शिविर पूरे श्रावण मास तक संचालित होगा, जहां शिवभक्त कांवड़ियों को निःशुल्क भोजन, विश्राम, पेयजल, दवा एवं अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने 30 जुलाई को सेवा शिविर का उद्घाटन किया था।

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