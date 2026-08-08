Jamshedpur News: राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें युवा : राज्यपाल

Jamshedpur News: नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय में शुक्रवार को चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल डिग्री प्राप्त करने का अवसर नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को निभाने का संकल्प लेने का भी अवसर है। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी विद्यार्थी का वास्तविक मूल्यांकन उसकी डिग्री से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित और समाज के लिए किए गए कार्यों से होना चाहिए। झारखंड की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है और यहां के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है।

आज का दौर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप का है। ऐसे में विद्यार्थियों को केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों से नशा मुक्त युवा भारत अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संस्कारयुक्त और अनुशासित युवा ही विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मदन मोहन सिंह, कुलपति प्रो. प्रभात कुमार पाणि, कुलसचिव नागेन्द्र सिंह, परीक्षा नियंत्रक प्रो. मोइज अशरफ उपस्थित थे। समारोह में 2022-2025 सत्र के विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 1600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। साथ ही विभिन्न संकायों के मेधावी विद्यार्थियों को 26 स्वर्ण पदक एवं 26 रजत पदक प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 33 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। इससे पहले विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कुलाधिपति मदन मोहन सिंह एवं कुलपति प्रो. प्रभात कुमार पाणि ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसे जिम्मेदार, सक्षम एवं संवेदनशील नागरिक तैयार करना है जो समाज और राष्ट्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएं। कुलसचिव नागेन्द्र सिंह ने विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को शपथ दिलाई।