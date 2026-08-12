Jamshedpur News: टाटानगर स्टेशन पर बक्सर एक्सप्रेस पर चढ़ा युवक, हाईटेंशन की चपेट में आकर झुलसा

Jamshedpur News: टाटानगर स्टेशन पर बक्सर एक्सप्रेस पर चढ़ते समय सागेन हेम्ब्रम (30) हाईटेंशन तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने युवक को अस्पताल पहुँचाया। युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहा था। डीआरएम ने एंबुलेंस की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

Jamshedpur News: टाटानगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर खड़ी बक्सर एक्सप्रेस पर चढ़कर एक युवक हाईटेंशन तार की चपेट में आकर झुलस गया। हादसे में झारग्राम निवासी सागेन हेम्ब्रम (30) गंभीर रूप से जख्मी हो गया। युवक के हाईटेंशन तार की चपेट में आते ही धड़ाम-धड़ाम की आवाज से स्टेशन गूंज उठा। करंट का झटका लगने से युवक नीचे गिरकर तड़पने लगा। इससे प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों और रेलकर्मियों में अफरातफरी मच गई। आरपीएफ और जीआरपी के जवान आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे। रेलकर्मियों की मदद से तत्काल स्टेशन पर एंबुलेंस और डॉक्टर को बुलाया गया। जख्मी युवक को स्टेशन पर प्राथमिक जांच के बाद एमजीएम अस्पताल भेजा गया, जहां जीआरपी की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। युवक के ट्रेन के कोच पर चढ़ने की घटना ने रेलकर्मियों और सुरक्षा जवानों की लापरवाही पर भी सवाल खड़े किए हैं। टाटानगर स्टेशन पर इससे पहले भी कोच और वैगन पर चढ़कर लोग हाईटेंशन तार की चपेट में आकर झुलस चुके हैं.

मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहा युवक जीआरपी के अनुसार, हाईटेंशन तार से झुलसा युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहा है। हालांकि, उसके स्वस्थ होने के बाद ही उसकी मानसिक स्थिति की जांच हो सकेगी। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से पहले आरपीएफ और जीआरपी समेत अन्य लोग उसे कोच से उतरने के लिए बार-बार कह रहे थे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अस्पताल में भी उसे बेड से बांधकर रखा गया है, क्योंकि वह बार-बार शोर मचाकर वार्ड से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था.

डीआरएम ने एंबुलेंस रखने पर दिया जोर चक्रधरपुर के डीआरएम तरुण हुरिया भी सोमवार को टाटानगर पहुंचे। उन्होंने घटना को लेकर स्टेशन पर यात्रियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक एंबुलेंस रखने पर जोर दिया। डीआरएम ने रेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला स्वास्थ्य विभाग से बात कर स्टेशन के बाहर एक एंबुलेंस की व्यवस्था की जाए, ताकि आपात स्थिति में पीड़ित को तत्काल अस्पताल भेजने में सहूलियत हो। अभी ट्रेनों में किसी यात्री के बीमार या जख्मी होने पर स्टेशन ड्यूटी में तैनात रेलकर्मियों को टाटानगर रेलवे अस्पताल से एंबुलेंस और डॉक्टर बुलाना पड़ता है।