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Jamshedpur News: एलबीएसएम कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: एलबीएसएम कॉलेज जमशेदपुर में आयोजित रोजगार मेले में एक हजार से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। कॉलेज के प्राचार्य और प्रबंध समिति ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विभिन्न कंपनियों ने युवाओं का कौशल व साक्षात्कार के आधार पर चयन किया। इस सफल आयोजन से विद्यार्थियों के बीच खुशी का माहौल है।

एलबीएसएम कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन
एलबीएसएम कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन

Jamshedpur News: एलबीएसएम कॉलेज जमशेदपुर में आयोजित रोजगार मेले में युवाओं का भारी उत्साह देखने को मिला। मेले में विभिन्न कंपनियों में रोजगार के लिए एक हजार से अधिक युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य और प्रबंध समिति के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने शिरकत की और युवाओं के कौशल व साक्षात्कार के आधार पर उनका चयन किया। कॉलेज प्रबंधन का उद्देश्य क्षेत्र के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस सफल आयोजन से विद्यार्थियों में खुशी का माहौल है और भविष्य में भी ऐसे मेलों के आयोजन की उम्मीद जताई गई है।

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