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Jamshedpur News: युवा कांग्रेस कमेटी ने एमजीएम अस्पताल का हाल देखा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: फोटो-3 मंत्री से मिलकर कमेटी अस्पताल की समस्याओं के शीघ्र समाधान का आग्रह करेगी टीम

Jamshedpur News: युवा कांग्रेस कमेटी ने एमजीएम अस्पताल का हाल देखा

Jamshedpur News: पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को जिला अध्यक्ष नवनीत मिश्रा के नेतृत्व में एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण से पूर्व युवा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने अस्पताल अधीक्षक डॉ. बलराम झा से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान युवा कांग्रेस की टीम ने अस्पताल के विभिन्न विभागों का दौरा कर मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। टीम ने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर दवा, डॉक्टरों की उपलब्धता, साफ-सफाई, बेड और अन्य मूलभूत समस्याओं की जानकारी ली। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से डॉ. बलराम झा के साथ चर्चा भी की गई। जिला अध्यक्ष नवनीत मिश्रा ने कहा कि अस्पताल में कई गंभीर समस्याएं सामने आई हैं।

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इन समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉ. इरफान अंसारी से मुलाकात करेगा। निरीक्षण में उपाध्यक्ष शुभम शुक्ला, रोहित पाल, विकास मुखी, रवि रंजन कुमार, बाबू खान, अनुराग कुमार, चंदन सिंह, आनंद नंदी के अलावा कांग्रेस के रंजीत झा, आशीष ठाकुर, बलदेव सिंह, अजितेश उज्जैन, सुल्तान अहमद, रवि सिंह, मोहम्मद सिराज, राहुल झा, रोहन कुमार आदि शामिल थे।

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