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Jamshedpur News: उलीडीह: शादी का वादा कर युवती से दुष्कर्म का आरोप, केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर की मानगो निवासी एक युवती ने डिमना गोकुलनगर के लखन कुमार पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। युवती ने उलीडीह थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि लखन ने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब शादी की बात आई, तो उसने इन्कार कर दिया।

Jamshedpur News: उलीडीह: शादी का वादा कर युवती से दुष्कर्म का आरोप, केस

Jamshedpur News: जमशेदपुर। मानगो के शंकोसाई की रहने वाली एक युवती ने डिमना गोकुलनगर निवासी लखन कुमार पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती के बयान पर उलीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्राथमिकी में युवती ने आरोप लगाया है कि लखन कुमार ने उससे शादी का वादा कर विश्वास में लिया और लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने शादी की बात कही तो आरोपी टालमटोल करने लगा। बाद में उसने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने उलीडीह थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने बताया कि युवती की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों पक्षों के संबंध, आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

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